Spider-Man 3 : Tom Holland a-t-il dévoilé le titre du film ?

Spider-Man 3 est en plein tournage et les fans de Marvel sont à l’affût de la moindre information sur le film. Pour les teaser encore un peu plus, Tom Holland et ses collègues se sont amusés à dévoiler de potentiels titres.

Marvel et Sony n’ont toujours révélé quel sera le titre de la suite de Spider-Man : Far From Home. Mais Tom Holland, Jacob Batalon (Ned) et Zendaya (MJ) ont déjà leur petite idée.

Quel sera le titre de Spider-Man 3 ? – Crédit : Marvel Entertainment

Sur leurs comptes Instagram respectifs, les acteurs ont publié hier des soi-disant titres pour Spider-Man 3. Pour bien teaser les fans, Holland et Batalon ont chacun posté une photo avec un commentaire annonçant qu’ils sont très « excités d’annoncer le titre de Spider-Man ». Évidemment, les deux titres sont différents, et probablement faux.

Celui publié par Holland est : Spider-Man Phone Home, en référence à la réplique culte du classique de Spielberg E.T. Le titre dévoilé par Batalon est Home Wrecker, une expression qui signifie « Briseur de ménage ». Celui de Zendaya est Home Slice. Les trois stars se sont donc simplement amusées à reprendre le thème de la trilogie. Le premier film s’intitulait en effet Homecoming, et le second Far From Home. Il n’est cependant pas impossible que les studios aient conservé le terme « home » dans le titre du troisième volet. Mais les révélations de Holland, Batalon et Zendaya semblent plus blagueuses que réalistes.

Why they gotta fuck with us like that? pic.twitter.com/rQxVoBKXO9 — Sean Abrams (@seanybrams) February 24, 2021

Les premières photos de Spider-Man 3 dévoilées

Les acteurs ont offert au passage dans leur publication les toutes premières photos du film. Dans celle postée par Holland, on peut voir Peter Parker, MJ et Ned regardant l’air très surpris quelque chose ou quelqu’un apparaissant visiblement dans un halo de lumière. La photo de Batalon montre également le groupe d’amis dans ce qui ressemble à un sombre sous-sol. Ces clichés ne révèlent donc pas grand-chose, mais semblent confirmer que Peter sera bien en cavale pendant une partie du film.

Holland s’amuse beaucoup à faire monter l’excitation des fans. Il y a quelques semaines, l’acteur a déclaré dans la presse que Spider-Man 3 serait « le plus ambitieux des films solos de super-héros ». De nombreuses rumeurs courent au sujet du casting et de l’intrigue. Après des mois de spéculations autour de la présence d’Andrew Garfield et Tobey Maguire au casting, Holland a finalement démenti cette information. Mais l’acteur pourrait simplement être en train de brouiller les pistes. Nous en saurons sans doute plus avec la première bande-annonce du film, qui ne devrait plus tarder à sortir.

Source : SCREEN RANT