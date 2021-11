Spider-Man : Tom Holland raconte sa première rencontre avec Willem Dafoe en Bouffon Vert

En pleine promotion de Spider-Man : No Way Home, Tom Holland n’a pas pu s’empêcher de partager une anecdote savoureuse sur sa rencontre avec Willem Dafoe, alias le Bouffon Vert.

Spider-Man : No Way Home, c’est pour bientôt ! Après de long mois d’attente, le public va enfin pouvoir découvrir ce nouveau volet tant attendu. Peter Parker devra tout faire pour préserver son identité, grâce à la magie de Doctor Strange. Mais les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu, et les méchants iconiques de la franchise seront de retour pour mettre à mal l’homme-araignée. Parmi eux, le célèbre Bouffon Vert, campé par Willem Dafoe. Antagoniste iconique apparu en 2002 dans la version de Sam Raimi, le super-méchant fait donc un retour en grandes pompes. D’ailleurs, Tom Holland n’est pas prêt d’oublier sa première rencontre avec cette créature répugnante.

Holland et le Bouffon Vert : une rencontre mémorable – Crédit : Sony Pictures

Au cours d’une récente interview, le comédien a partagé une anecdote aussi croustillante qu’amusante à ce sujet. Sa première confrontation avec Dafoe lui laisse visiblement un souvenir mémorable.

Tom Holland partage une histoire amusante avec le Bouffon Vert

« J’ai une histoire très drôle sur ma première rencontre avec Willem. A l’époque, nous ne savions qui étaient les méchants du film car cela devrait rester secret. Tous les comédiens portaient donc une cape, pour que rien ne puisse être divulgué. Un peu avant le tournage, tout le monde est venu repérer les lieux. C’était aussi l’occasion de se rencontrer et d’échanger avec le réalisateur. Et je suis tombé sur Willem avec sa cape. Il l’a enlevé et j’ai eu très peur. Je me suis dit : oh merde, le gobelin est là. Mais il a été merveilleux et cela a été une vraie joie de bosser avec lui » explique ainsi Holland.

Dafoe fera donc parti des supers-méchants prêts à en découdre avec Parker. On retrouvera également Octopus, Sandman et bien d’autres figures incontournables de la franchise. Pour le moment, la rumeur sur le retour de Garfield et Maguire semble définitivement éteinte. Mais avec Sony et Marvel, il ne faut jamais dire jamais. Quoi qu’il en soit, ce nouvel opus promet de belles et grandes sensations.

Encore quelques mois de patience avant de découvrir le résultat final. On ne sait pas encore si Holland restera dans la saga par la suite, alors autant vite aller savourer ce nouvel opus !

Source : Screenrant