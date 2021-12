Spider-Man : Tom Holland refuse de tourner une scène de sexe pour la franchise

Durant la campagne promotionnelle de No Way Home, Tom Holland s’est confié sur de nombreux sujets transverses directement liés à la franchise Spider-Man. Ce n’est plus un secret pour personne : les aventures de l’homme-araignée ont une base de public assez jeune pour ne pas dire adolescente. Aussi, il est totalement inconcevable pour le comédien de tourner une scène de sexe dans ce cadre. Jugée inappropriée par le principal intéressé, une telle séquence pourrait en effet heurter certains (jeunes) fans.

Spider-Man : pas de sexe à l’écran pour Holland – Crédit : Sony Pictures

Au cours d’une récente interview, Holland est revenu plus en détails sur le sujet. Désolé donc d’en décevoir certains, mais Peter Parker n’est pas (encore) prêt à faire tomber la chemise et verser dans le sulfureux !

Spider-Man : pas de scène à caractère érotique pour Holland

« Cela ne serait vraiment pas approprié dans une telle franchise. Nous sommes encore de très jeunes adolescents. S’il y a un avenir pour cette version du personnage, on pourra peut-être reconsidérer les choses. Mais actuellement, ce type de film doit être une célébration des amitiés et des amours de jeunesse » explique ainsi le comédien. Sa partenaire Zendaya partage d’ailleurs ce sentiment. « Parker est comme un petit frère. Personne ne veut le voir en plein ébat sexuel. Franchement, ça serait juste horrible » ajoute ainsi la comédienne.

Pourtant, le MCU s’est déjà ouvert à ce type de séquence grâce au film Les Éternels. Mais le fond n’est pas le même, et cela est totalement justifié, étant donner la teneur générale du projet. Dans les autres productions, ce type de séquence est à peine évoquée sans pour autant être montrée à l’écran. Rappelons qu’il y a désormais Disney aux manettes et que ce n’est pas le « genre » de la maison de « choquer » gratuitement.

Si le Parker de Holland vient à vieillir dans les prochains opus, peut-être que la vision sur le sujet évoluera. Pour le moment, ce sera de la romance et rien d’autre. Qu’on se le dise !

