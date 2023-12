X-Men sur Disney + : quel ordre chronologique pour voir les films de la franchise ?

Vous voulez vous (re)faire la franchise X-Men ? Voici l’ordre chronologique à suivre pour comprendre toute l’intrigue avec les différentes époques et autres réalités qui composent la franchise Marvel !

La Walt Disney Company a acquis la 20th Century Fox et, au passage, ses franchises Marvel. On parle de Deadpool 3 avec le retour de Hugh Jackman qui nie avoir pris des stéroïdes pour incarner Wolverine. Le plus gros morceau reste X-Men qui doit s’intégrer au MCU si l’on en croit une prise de parole du dirigeant de Marvel Studios, Kevin Feige, qui parle de futures productions avec des mutants.

En attendant, les films sur les mutants ont été rapatriés sur Disney+ qui a dévoilé le calendrier de ce mois-ci. Vous voulez vous (re)faire X-Men dans l’ordre chronologique ? Suivez-nous !

Quel est l’ordre chronologique des films X-Men sur Disney+ ?

X-Men : le commencement (2011)

Dans les années 60, Charles Xavier et Erik Lehnsherr, plus connus sous les noms de Professeur X et Magneto, se lient d’amitié. Le duo forme la première équipe des X-Men pour empêcher une guerre nucléaire sur fond de crise des missiles de Cuba.

X-Men : Days of the Future Past (2014)

Wolverine est envoyé dans le passé depuis un futur apocalyptique pour empêcher l’assassinat de Bolivar Trask. Il s’agit du créateur des Sentinelles, des robots capables d’éliminer les mutants en s’adaptant à leurs pouvoirs.

X-Men Origins : Wolverine (2009)

Cet épisode raconte les origines de Wolverine. De son enfance en passant par son enrôlement au programme Arme X qui lui a greffé l’adamantium sur les os. Logan affronte son frère Dents-de-Sabre et Skryker, un colonel qui veut le transformer en arme vivante.

X-Men : Apocalypse (2016)

Nous sommes en 1983 et Apocalypse, premier mutant de l’histoire, se réveille après des millénaires de sommeil. Il recrute plusieurs cavaliers dont Magneto pour détruire le monde et le transformer à son image. Les X-Men se mettent à lutter contre lui en recrutant les jeunes Scott Summers, Jean Grey et Kurt Wagner.

X-Men : Dark Phoenix (2019)

Jean Grey se retrouve exposée à une force cosmique lors d’une mission dans l’espace. La mutante décuple ses pouvoirs mais devient aussi instable que dangereuse. Sa puissance attire des extraterrestres et les mutants vont devoir choisir entre sauver leur amie ou protéger le monde.

X-Men (2000)

Les mutants sont craints et rejetés dans le monde entier. Le Professeur X dirige une école pour les former à utiliser leurs pouvoirs. Charles Xavier recrute Malicia et Wolverine pour combattre Magneto qui veut transformer les humains en mutants.

X-Men 2 (2003)

L’intrigue se déroule en 2006. Charles Xavier et Erik Lehnsherr font de nouveau équipe pour éliminer Stryker qui s’en prend à l’école pour mutants. Wolverine retrouve cet ancien ennemi et se rend sur les lieux où il a été transformé par l’adamantium.

X-Men : l’Affrontement final (2006)

Un « remède » contre les mutants est mis au point par la société Worthington Labs. Les mutants sont partagés entre l’espoir de vivre normalement et une menace pour leur identité. Face à cette situation, Magneto mène la guerre aux humains (et aux X-Men). Jean Grey est de retour en Dark Phoenix.

Wolverine : Le Combat de l’Immortel (2013)

Après les événements de X-Men : l’Affrontement final, Logan se retire au Canada pour supporter la mort de Jean Grey. Wolverine se rend alors au Japon après avoir été contacté par un vieil homme qu’il a sauvé à Nagasaki en 1945 qui promet de lui rendre sa mortalité.

Deadpool (2016)

Wade Wilson participe à une expérience clandestine pour guérir son cancer. Mais le mercenaire se retrouve défiguré tout en acquérant l’’immortalité et un pouvoir de guérison surpuissant. L’homme cherche à se venger du sadique Ajax avec l’aide de Colossus et Negasonic Teenage Warhead, membres de X-Men.

Deadpool 2 (2018)

Wade Wilson croise la route d’un jeune mutant appelé Russell qui est traqué par Cable, un soldat venu du futur. Deadpool forme une équipe avec les mercenaires de la X-Force pour protéger Russell.

Les Nouveaux Mutants (2020)

Des mutants sont retenus prisonniers dans un hôpital caché pour passer les tests de la docteure Reyes. Mais les jeunes gens réalisent qu’ils sont les cobayes d’Essex Corporation, une société qui veut exploiter leurs pouvoirs.

Logan (2017)

En 2029, les mutants n’existent presque plus. Logan est vieux, faible, et s’occupe de Charles Xavier désormais malade. Wolverine doit alors protéger Laura, une mutante créée en laboratoire à partir de son ADN. Une organisation paramilitaire veut mettre la main dessus.

