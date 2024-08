Avant Avengers 5, Robert Downey Jr. jouerait Doctor Doom dans un autre film Marvel

Crédit : Marvel

La première apparition de Robert Downey Jr. dans la peau de Doctor Doom aurait été révélée, et il ne s’agirait pas d’Avengers 5, alias Avengers: Doomsday. Selon the InSneider l’acteur apparaîtra pour la première fois dans ce rôle dans la scène post-crédits d’un autre film Marvel prévu pour 2025. Il n’est pas difficile de deviner lequel.

Robert Downey Jr revient dans le MCU pour Avengers 5

Ce dimanche, Robert Downey Jr. faisait les gros titres en se montrant à la conférence Marvel SDCC. Celui-ci était dévoilé comme faisant partie du casting d’Avengers: Doomsday. L’acteur jusqu’ici synonyme d’Iron Man est de retour dans le MCU et pour la première fois, il jouera un méchant : Doctor Doom, alias Docteur Fatalis en France.

Dans une longue newsletter publiée lundi soir, The InSneider revenait sur les modalités de ce retour fracassant. Le journaliste Jeff Sneider révélait notamment que pour sa prestation, Robert Downey Jr. toucherait un salaire mirobolant de 80 millions de dollars, accompagné de divers avantages, tels que le défraiement de ses déplacements en jets privés et une équipe de sécurité dédiée à sa protection.

Mais pour les fans de Marvel, c’était surtout l’occasion de découvrir que Robert Downey Jr. jouerait Doctor Doom pour la première fois dans une scène post-crédits d’un autre film. Jeff Sneider parie là sur Les Quatre Fantastiques prévu pour 2025. Ce ne serait pas étonnant : quoi de mieux qu’un antagoniste récurrent dans les comics Les Quatre Fantastiques pour teaser le film suivant du MCU ?

Intitulé The Fantastic Four: First Steps, ce film dont le sous-titre peut se traduire par “Premiers pas” est un énième reboot pour la franchise, qui a eu droit à une série de deux films débutée en 2005 et à un autre en 2015. Depuis, Disney a racheté en 2019 la Fox qui détenait les droits des Quatre Fantastiques. Ce nouveau film va donc s’intégrer pleinement dans le MCU. D’ailleurs ses acteurs sont également prévus au casting d’Avengers 5: Doomsday.

Toutefois, il faudra prendre les prédictions de Jeff Sneider avec une pincée de sel. Ses informations s’avèrent souvent vraies, mais pas toujours. Rendez-vous dans les salles en 2025 pour en avoir le cœur net.