Spider-Man 3 : Daredevil serait bien au casting du film, Charlie Cox repéré sur le tournage

Le site ComicBook.com révèle aujourd’hui que celui qui interprétait Daredevil dans la série Netflix vient tout juste de terminer le tournage de scènes pour Spider-Man 3. Charlie Cox aurait d’ailleurs été aperçu récemment sur les plateaux de tournage. S’agissait-il d’une simple visite ou l’acteur reprendra-t-il bien son rôle sur le grand écran ? Difficile à dire, car Marvel tente de brouiller les pistes.

Matt Murdoch viendra-t-il prêter main forte à Peter Parker dans Spider-Man 3 ? – Crédit : Netflix

La rumeur au sujet de la participation de Daredevil à Spider-Man 3 a commencé à se propager début 2020. À l’époque, Cox avait nié catégoriquement être impliqué dans le projet. De son côté, le PDG de Marvel reste également mystérieux, mais n’exclut pas cette possibilité. Dans une récente interview pour Deadline, le producteur a d’ailleurs déclaré que toutes les anciennes séries étaient « une source d’inspiration pour l’avenir de Marvel ».

Daredevil est la première série du MCU diffusée sur Netflix. Son annulation, ainsi que celles des autres adaptations qui ont suivi (Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist), ont beaucoup déçu les fans. Mais ces héros Marvel sont maintenant libres de faire leur entrée dans le MCU. Dix-huit mois après l’annulation des séries Netflix, les studios de Kevin Feige ont en effet récupéré les droits des personnages. Le Matt Murdoch de Charlie Cox pourrait donc être le premier à faire le grand saut de Netflix au MCU.

Daredevil : un avocat à la rescousse de Peter Parker ?

Si tel est le cas, Spider-Man 3 devrait avoir un des castings les plus excitants de la phase 4. La présence de Daredevil n’aurait en outre rien d’étonnant, car le film va réunir des personnages de différents univers de l’homme-araignée. On retrouvera ainsi Electro, méchant joué par Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man 2.

Selon plusieurs rumeurs, Tom Holland ne serait également pas le seul Spider-Man du film. Il serait en effet rejoint par ceux de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield, ainsi que par Miles Morales. Ces derniers pourraient jouer des rôles de mentors pour le jeune Peter Parker, qui pourra aussi compter sur le soutien de Doctor Strange. À la fin de Spider-Man : Far from home, le super-héros est accusé d’être responsable de l’attaque de Londres. Peter Parker aura donc certainement bien besoin d’un avocat comme Murdoch pour le sortir de cette affaire. Peut-être en apprendrons-nous un peu plus au fil du tournage. La sortie de Spider-Man 3 est prévue pour le 17 décembre 2021.

