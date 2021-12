Spiderman : Kirsten Dunst voudrait de nouveau être Mary-Jane Watson

Mary-Jane « MJ » Watson est un personnage récurrent de Spiderman. Et pour cause, elle est d’abord le grand amour de Peter Parker (Spiderman) avant de devenir sa femme. Et c’est l’actrice américano-allemande Kirsten Dunst qui est la première à l’incarner à l’écran. En effet, c’est elle qui incarne MJ Watson dans la première trilogie Spiderman, de 2002 à 2007. C’est d’ailleurs le rôle qui a propulsé sa carrière. Et c’est Tobey Maguire qui incarnait Spiderman dans la trilogie. Depuis, d’autres films Spiderman sont sortis, et ils sont à regarder dans un ordre bien précis pour se préparer pour la sortie de Spiderman 3.

Kirsten Dunst dans son rôle de Mary-Jane Watson – Crédits : Columbia TriStar Films

Kirsten Dunst aimerait retrouver le personnage qui l’a rendue célèbre

Si Kirsten Dunst est la première à laquelle les fans pensent lorsqu’ils entendent le nom de MJ Watson, elle n’est pas la seule actrice à avoir incarné ce personnage. Par exemple, c’est Shailene Woodley qui endossait ce rôle dans The Amazing Spiderman 2. Ou encore Zendaya dans l’adaptation Spiderman de l’Univers Cinématographique de Marvel – son personnage ne s’appelait d’ailleurs pas Mary-Jane, mais Michelle Jones. Mais c’est Kirsten Dunst qui comptabilise le plus de temps d’écran en tant que Mary-Jane Watson.

C’est à l’occasion de la sortie du Pouvoir du Chien sur Netflix, dans lequel on retrouve Kirsten Dunst qui l’actrice a évoqué son rôle dans Spiderman. Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, l’actrice a confié qu’elle aimerait beaucoup incarner Mary-Jane Watson à nouveau. Et qu’elle ne pourrait jamais dire non à ce rôle. Elle ajoute qu’il s’agirait peut-être d’une version plus âgée de MJ Watson, et pourquoi pas avec des bébés spiderman !

Si le retour de Tobey Maguire dans son rôle de Spiderman a été confirmé par des fuites de photos, qu’en est-il de Mary Jane ? Encore un peu de patience, Spiderman : No Way Home (Spiderman 3) sortira au cinéma le 15 décembre prochain.

Source: Comicbook