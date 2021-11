Spider-Man : dans quel ordre regarder tous les films et séries avant No Way Home ?

La sortie de Spider-Man : No Way Home approche. Et histoire de vous rafraîchir la mémoire, retour sur ces films et séries à voir avant de découvrir la prochaine aventure de Peter Parker.

Voici les indispensables avant No Way Home – Crédit : Marvel Studios

Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) arrive le 15 décembre 2021. Et lors d’une récente fuite, plusieurs clichés ont été dévoilés où apparaissent Tobey Maguire et Andrew Garfield. Des acteurs ayant incarné le super-héros dans les adaptations passées. Dans le premier trailer du long-métrage, la présence de plusieurs vilains, également aperçus dans de précédentes œuvres, confirmaient leur présence. Car ce nouveau projet promet de franchir une étape supplémentaire dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Celui du multivers et l’existence de plusieurs versions d’un personnage. En marge de la sortie de Spider-Man 3, retour sur ces films et séries à visionner avant de découvrir la prochaine aventure de Peter Parker.

Spider-Man et Spider-Man 2 de Sam Raimi

Le Bouffon vert a marqué beaucoup de fans – Crédit : Columbia TriStar Films

C’est un peu le point de départ de l’univers Spider-Man au cinéma : les adaptations de Sam Raimi. Le cinéaste, révélé par Evil Dead, livre ce que les fans considèrent comme les meilleurs films sur le personnage. En 2002, Spider-Man voit le jour et Tobey Maguire enfile le costume. Peter Parker affronte Norman Osborn, alias le Bouffon vert suite à une expérience ratée. Malheureusement, Spider-Man tue le super-vilain avec son planeur en voulant l’éviter. Willem Dafoe incarne le méchant et revient dans No Way Home. Une présence confirmée dans le premier trailer où l’on aperçoit ses bombes en forme de citrouille. Son costume sera le même que dans Spider-Man si l’on en croit le poster du long-métrage.

Spider-Man 2 marque une étape supplémentaire dans le développement du personnage. Peter Parker doit affronter le Docteur Octopus et pour beaucoup, il s’agit du meilleur film de la trilogie menée par Sam Raimi. Ici, Alfred Molina joue le vilain. Un acteur présent à la fin du trailer de No Way Home, officialisant son retour. Si une rédemption a lieu à la fin du film, celui du prochain MCU vient d’un univers alternatif. Il sera donc l’ennemi de Spider-Man.

En revanche, le MCU semble faire l’impasse sur Spider-Man 3, le moins apprécié des films de Sam Raimi. Venom est introduit mais celui de Tom Hardy a logiquement pris sa place. On fera donc l’impasse.

The Amazing Spider-Man 2 de Marc Webb

Electro de retour dans le prochain film – Crédit : Sony Pictures Releasing France

Autre retour d’une incarnation de Spider-Man, Andrew Garfield incarne le personnage dans The Amazing Spider-Man 2. Bien moins acclamée que les films de Sam Raimi, cette franchise se termine après deux films à cause d’un échec commercial. Mais Sony veut donner une seconde chance à cet univers et le méchant du deuxième opus, Electro, revient dans No Way Home. Un personnage toujours joué par Jamie Foxx tandis que rien n’a filtré du design adopté. D’après les leaks, l’impasse a été faite sur la peau bleue arborée par le super-vilain.

Pour ceux qui voudraient compléter la franchise portée par Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man peut également être vu même si aucun élément du film ne semble présent dans No Way Home.

Captain America : Civil War des frères Russo

On découvre Spider-Man – Crédit : Marvel Studios

Captain America : Civil War signe la première apparition de Tom Holland en tant que Spider-Man. Une énorme surprise pour les fans, le personnage appartenant à Sony. Cette possibilité vient d’un deal entre la société nippone et Disney, bien décidée à profiter de l’engouement du MCU. Cette introduction permet d’en apprendre plus sur l’approche du super-héros, bien plus adolescente que les précédentes.

Spider-Man : Homecoming de Jon Watts

Tony Stark, un mentor pour l’adolescent – Crédit : Marvel Studios

Puis après Civil War, place à la première aventure solitaire de Spider-Man. Les origines de ses pouvoirs ne sont pas montrées comme dans les précédentes adaptations et Tony Stark joue le rôle de mentor. On découvre alors l’un des nouveaux ennemis du Tisseur, le Vautour, joué par Michael Keaton de retour dans Morbius.

Avengers : Infinity War et Endgame des frères Russo

Les adieux de Tony Stark – Crédit : Marvel Studios

Autre indispensable pour comprendre le personnage joué par Tom Holland, les Avengers de la troisième phase du MCU. Les super-héros affrontent Thanos après dix ans de teasing dans une lutte aux nombreux morts. Tony Stark, mentor de Peter Parker, se sacrifie pour le bien de l’humanité, écho à la mort de l’Oncle Ben. Infinity War marque également la disparition de Spider-Man suite au Snap du Titan fou. Endgame clôture une étape majeure.

Spider-Man : Far From Home de Jon Watts

Peter Parker voit son identité être découverte – Crédit : Marvel Studios

Far From Home signe le dernier film de la troisième phase du MCU. On découvre l’univers post-Infinity War et Endgame dans lequel la population disparue fait son retour sur Terre. Peter Parker se rend en voyage en Europe et découvre Mysterio, son prochain adversaire incarné par Jake Gyllenhaal. Un long-métrage d’autant plus majeur que le monde entier découvre le visage de l’adolescent, l’exposant aux yeux de tous sous sa véritable identité. Le point de départ de No Way Home.

Loki et WandaVision sur Disney+

Loki présente le multivers – Crédit : Marvel Studios

Place à deux séries disponibles entièrement sur Disney+ : WandaVision et Loki. La première se déroule après les événements dans Endgame et permet de découvrir le début du multivers. Loki confirme cet élément puisque le dieu de la malice possède plusieurs versions de lui-même. C’est également dans cette série qu’on découvre Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors. Un paradoxe temporel voulant mettre la main sur le multivers. Il s’agit de la nouvelle menace majeure que les Avengers, dont Spider-Man, vont affronter.

Venom : Let There Be Carnage d’Andy Serkis (attention, on va spoiler)

Venom s’invite chez Peter Parker – Crédit : Sony Pictures

Et voici le dernier long-métrage en date à visionner, Venom : Let There Be Carnage. Un film majeur puisqu’il confirme que le symbiote va rencontrer Peter Parker lors d’une scène post-générique. Venom transporte Eddie Brock dans un autre univers et l’on découvre Spider-Man à la télévision, le visage démasqué. La créature extraterrestre lèche alors l’écran et souhaite nuire au Tisseur. Cette rencontre à distance marque l’une des nouvelles étapes du multivers. Certains spéculent sur la présence de Venom dans No Way Home, affaire à suivre.