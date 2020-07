Spotify ajoute les podcasts vidéo à ses proposition de streaming

Spotify prend désormais en charge les podcasts vidéo, à commencer par une poignée d’émissions qui peuvent être visionnées par la plupart des utilisateurs gratuits et premium. La société a précisé que tous les utilisateurs dont les podcasts sont pris en charge pourront non seulement écouter ces émissions mais aussi les regarder, à la fois sur leur ordinateur et sur leur téléphone portable.

Pour l’instant, seuls certains podcasts peuvent être publiés en vidéo sur Spotify. La plupart des podcasteurs ne pourront pas télécharger leurs propres séquences vidéo. Les vidéos démarreront automatiquement lorsque quelqu’un appuiera sur play, et elles se synchroniseront avec le flux audio. Ainsi, si quelqu’un quitte l’application ou verrouille son appareil pendant qu’il regarde, l’audio ne s’arrêtera pas.

Crédit : Heidi Fin / Unsplash

Selon Spotify, cette nouvelle fonctionnalité permet à des créateurs sélectionnés d’apporter des contenus audio et vidéo à Spotify, leur permettant ainsi d’établir un lien plus significatif avec leurs auditeurs, d’élargir l’audience et d’approfondir l’engagement du public. C’est une façon d’enrichir l’expérience audio, tant pour les fans que pour les créateurs.

L’entreprise s’est également offert les services de Joe Rogan, un célèbre podcaster. L’accord de 100 millions de dollars conclu ce printemps, marque un tournant pour la société. Ses podcasts deviendront exclusifs pour Spotify dans le courant de l’année. Cet accord comprend les vidéos, mais des extraits de ses interviews d’actualité continueront à être diffusés sur YouTube.

D’autres fonctionnalités arrivent

Spotify a également présenté une nouvelle fonctionnalité visant à aider les gens à découvrir des podcasts intéressants et populaires. La société a annoncé le lancement de deux tout nouveaux classements de podcasts, Top Podcasts et Trending Podcasts, qui présenteront respectivement les podcasts les plus écoutés et les plus populaires. La nouvelle fonctionnalité sera intégrée à l’application mobile Spotify sur 26 marchés.

Spotify, dont la responsable des contenus est Dawn Ostroff, ancienne directrice de chaîne de télévision et de vidéo à la demande, cherche à développer son activité dans le podcasting, faisant une série d’acquisitions et concluant des accords avec des artistes. Des concurrents comme Audible, propriété d’Amazon, et Apple se concentrent également sur le podcasting.

