Squid Game : les réponses aux questions qui vous brûlent les lèvres

La série phénomène qui explose les records sur Netflix nous laisse avec un dernier épisode à se faire des nœuds dans les méninges. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n’avez pas encore regardé la série et avez l’intention de le faire : ne lisez pas ce qui suit !

Affiche officielle de Squid Game – Crédit : Siren Pictures Inc.

Tout d’abord, Hwang Jun-Ho est-il encore en vie ? Après avoir réussi à infiltrer le jeu, l’officier de police a récolté de nombreuses preuves et réussi à les envoyer à ses collègues restés à Séoul. Puis dans sa tentative de s’échapper, il reçoit une balle dans l’épaule et tombe d’une falaise dans l’océan. Si la réponse n’est pas certaine, il est très possible qu’il ait survécu et que nous le retrouvions dans une autre saison. Car si ce dernier épisode nous montre qu’un autre Squid Game est déjà organisé, on peut supposer que les riches et puissants organisateurs soient simplement parvenus à corrompre la police.

Il-Nam était-il en réel danger ? Oui en quelque sorte, car son désir était bien d’avoir un dernier frisson avant d’être emporté par la maladie. Néanmoins, il possédait des informations qui lui ont donné un avantage certain dans la plupart des jeux. Comme déclaré durant son déroulement, Squid Game n’a jamais été un jeu équitable. Sur son lit de mort, Il-Nam propose un dernier pari à Gi-Hun à propos d’un sans-abri qui, sans aide, viendrait à mourir de froid. Cette métaphore vient nous aider à comprendre ce que Squid Game signifie. Ainsi Il-Nam explique qu’il a créé le jeu avec d’autres milliardaires dans le seul but de se distraire d’une vie insipide. Gi-hun, quant à lui peine à utiliser l’argent qu’il a gagné, par culpabilité. Si finalement Gi-hun gagne le pari, le milliardaire meurt avant de le savoir. Cette série nous apparait alors comme l’illustration d’un combat moral entre l’ego aveugle (représenté par les riches) et la conscience.

Squid Game saison 2 ?

À la fin, Gi-Hun, surprend le recrutement d’un candidat pour un nouveau Squid Game. Il se saisit de la carte, menace les organisateurs par téléphone, mais décide finalement de ne pas partir. On peut supposer qu’il ait décidé d’y retourner et d’en finir définitivement avec cette organisation. Une suite est-elle prévue alors ? Le réalisateur et auteur, Hwang Dong-hyuk, semble ne pas avoir encore pris de décision. Il annonce que s’il le faisait ce ne serait pas seul. Avec un tel succès, on peut déjà imaginer les équipes de Netflix déjà en train de négocier, tout en réunissant scénaristes et réalisateurs pour une suite.

L’origine de Squid Game et faits amusants

D’autres petites informations nous éclairent quant à la façon dont Squid Game a été créé. Si certains ont pensé que Squid Game pourrait être basé sur un roman, il semblerait que l’auteur se soit en fait inspiré de multiples références, principalement des Mangas. Et bien entendu d’une fascination personnelle pour les jeux de survie. Et la plupart des jeux présents dans la série sont des jeux qui existent réellement. Bien entendu sans qu’il soit question de vie ou de mort dans leur version originale. Le bonbon également, que l’on retrouve dans un des jeux, existe en Corée. Il se nomme le Dalgona. Autre élément réel, la poupée géante du premier épisode. Elle fut empruntée a un musée se situant à quelques heures de route de Séoul. Un dernier fun fact pour la route : le numéro de téléphone qui apparait sur la carte donnée aux participants existe réellement. Et son pauvre propriétaire s’est trouvé assailli d’appels à ses dépens.

