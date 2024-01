Squid Game : la saison 2 sera enfin diffusée sur Netflix en 2024 !

© Netflix

Nous savions déjà que Squid Game était renouvelé par Netflix pour 2024 parmi tant d’autres séries. Toutefois, il n’était pas certain que la diffusion se ferait bel et bien. La plateforme de streaming met fin à nos doutes : dans une lettre à ses actionnaires, Netflix a confirmé cette semaine que la saison 2 de Squid Game serait bien diffusée cette année.

Dans ce message suivant la publication des résultats financiers de la plateforme, la direction de Netflix fait part de ses ambitions. “En ce qui concerne l’avenir, malgré les grèves de l’année dernière qui ont retardé le lancement de certains titres, nous avons un programme ambitieux pour 2024“, indique le document, obtenu par nos homologues de Deadline.

La saison 2 de Squid Game va enfin sortir après trois ans d’attente

Cela fait depuis l’été 2022 que Netflix a donné son feu vert à la deuxième saison de Squid Game. Compréhensible, vu les sommets de popularité atteints par la série coréenne, sortie en septembre 2021. Si Netflix insiste auprès de ses investisseurs que la suite Squid Game sera diffusée cette année, c’est que ce n’est pas du chiqué : ceux-ci ont autant d’intérêt que les fans à voir le drama de retour, si ce n’est plus.

Squid Game est la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix. C’est le genre de programme incontournable que la plateforme recherche pour s’attirer davantage d’abonnés. Son impact financier sur la plateforme et pour ses actionnaires est donc tout aussi important que des mesures plus terre à terre, comme la fin du partage de compte Netflix.

Rien que le nom de Squid Game est synonyme de succès. Le programme Squid Game : le défi, malgré les controverses, a rencontré un franc succès auprès des abonnés. La série de téléréalité transposait les jeux de la série en vrai, sans toutefois intégrer les funestes conséquences d’un échec pour les joueurs. Un programme de jeux avec des récompenses pas si éloigné de prédécesseurs comme Intervilles, mais avec un nom de marque beaucoup plus séducteur.

Aucune date précise n’a encore été donnée concernant la diffusion de la deuxième saison. Deadline note que la production commencera “plus tard dans l’année“. Le casting verra le retour de :

Lee Byung-hun dans le rôle de Seong Gi-hun, le personnage principal de la première saison.

Wi Ha-jun, dans le rôle de Hwang Jun-ho, le policier sous couverture.

Gong Yoo, le recruteur opportuniste et cynique des candidats au jeu.

Un nombre important de nouveaux acteurs est également prévu au casting, ce qui n’est pas surprenant étant donné que la plupart des personnages de la première saison ont été brutalement tués au cours des jeux. Hwang Dong-hyuk, réalisateur et producteur de la première saison, sera de retour aux manettes.

TL;DR Netflix a confirmé dans une lettre à ses actionnaires que la saison 2 de Squid Game sera diffusée en 2024.

La plateforme de streaming et ses actionnaires ont tout autant intérêt à la voir diffusée que les fans.

Le réalisateur de la saison 1 et les acteurs jouant des personnages qui ne sont pas morts seront de retour.

Source : Deadline