Squid Game sur Netflix : la série coréenne pourrait devenir la plus populaire de tous les temps

Squid Game est la série Netflix phénomène du moment qui nous est arrivée tout droit de la Corée du Sud. C’est déjà le plus gros succès du côté des séries non anglophones, mais Squid Game pourrait bien devenir la série Netflix la plus populaire de tous les temps.

Depuis quelques années, les « dramas » coréens sont un véritable phénomène en Asie. Grâce à Netflix, ces séries coréennes gagnent en popularité chez les téléspectateurs occidentaux. Néanmoins, c’est la première fois qu’une série coréenne rencontre un tel succès dans le monde entier. On parle de Squid Game, une toute nouvelle série sud-coréenne qui mêle horreur, action, drame et suspens.

Squid Game – Crédit : Netflix

Plus de 400 joueurs prêts à tout pour remporter d’énormes sommes d’argent s’affrontent dans des jeux d’enfants. Les versions coréennes de chat perché ou même de la marelle prennent tout à coup une tournure dramatique quand les perdants sont tous éliminés, littéralement et sans exception. À l’heure actuelle, Squid Game se trouve déjà en tête du classement des séries les plus vues dans de nombreux pays. Selon Netflix, le phénomène n’est pas près de s’arrêter.

Squid Game s’apprête à devenir la série Netflix la plus populaire devant La Chronique des Bridgerton

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, qui est aussi le responsable mondial des contenus a annoncé que : « Squid Game sera certainement notre plus grande série non anglophone au monde, c’est certain ». Il a ajouté qu’il y a « de très bonnes chances que ce soit notre plus grande série de tous les temps ». Eh oui, Squid Game pourrait bien devenir la série Netflix la plus populaire à ce jour.

Cependant, Ted Sarandos n’a pas précisé comment la popularité de la série est mesurée. Généralement, Netflix prend en compte le nombre de personnes qui regardent un épisode pendant au moins 2 minutes au cours des 28 premiers jours de sa sortie. En ce qui concerne Squid Game, la série coréenne est sortie le 17 septembre. Elle vient donc de seulement dépasser 10 jours d’audience, mais elle est déjà très populaire dans le monde.

Squid Game dépasserait donc La Chronique des Bridgerton qui est la série la plus populaire de Netflix devant la série française Lupin et Le Jeu de La Dame. D’ailleurs, une championne d’échecs demande 5 millions de dollars à Netflix pour diffamation dans un épisode de cette série. En France, Squid Game occupe déjà la première place du classement devant Sex Education et Midnight Mass.

