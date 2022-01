Star Wars 1313 : une vidéo du jeu vidéo annulé montre Boba Fett en action

Star Wars 1313 © Capture YouTube / LucasArts

Alors que l’on retrouve Boba Fett dans une série qui lui est actuellement dédié sur Disney+, une vidéo du jeu abandonné Star Wars 1313 fait surface sur YouTube. Dans un ensemble graphiquement convaincant (surtout pour 2012), on y voit le chasseur de primes marchant dans les ruelles bondées et les bars de Coruscant ou encore, tenter de traquer une cible.

Malgré son énorme potentiel, le développement de Star Wars 1313 aura tout simplement été abandonné suite du rachat de Lucasfilm par Disney, à la fin de l’année 2012. La société mère avait décidé de fermer le studio LucasArts quelques mois plus tard, en avril 2013. Le jeu avait tellement fait parler de lui à l’époque qu’une référence s’était même glissée dans la saison 7 de Star Wars : The Clone Wars, où une partie de la saison se déroule à l’étage 1313 de Coruscant.

Star Wars 1313 est mort, vive Star Wars 1313 ?

Star Wars 1313 devait être centré sur les premières années de Boba Fett en tant que chasseur de primes, les combats nous donnant accès à l’arsenal d’armes et de gadgets de l’emblématique scélérat. Le jeu aurait dû nous introduire dans une zone souterraine miteuse de Coruscant, le niveau 1313.

Fréquemment comparé à la série Uncharted de Naughty Dog, Star Wars 1313 devait combiner des combats survitaminés avec des décors à couper le souffle. Alors que les fans demandent continuellement aux développeurs de revisiter les jeux Star Wars annulés comme lui, le titre est malheureusement considéré comme mort. En effet, la marque n’est pas présente dans les listings de l’United States Patent and Trademark Office, du moins, plus depuis le 23 décembre 2013.

La vidéo fraîchement publiée par The Vault montre Boba Fett, équipé de son armure emblématique, en train de remonter les rues bondées de la zone 1313. On passe ensuite à une scène de poursuite pleine d’action, où le chasseur de primes part à la poursuite de sa dernière cible. La démonstration de Star Wars 1313 se termine par un aperçu de certaines animations de combat, donnant un avant-goût de son gameplay.

Si le titre ne verra probablement jamais le jour, rappelons que de nombreux jeux Star Wars sont dans les cartons de Disney. On citera notamment la suite de Jedi Fallen Order, un nouveau FPS Star Wars de Peter Hirschmann et un jeu de stratégie fruit d’une collaboration entre Respawn et Bit Reactor. Mieux encore, un jeu sur The Mandalorian serai même prévu.