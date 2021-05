Star Wars : Le Livre de Boba Fett, date de sortie, intrigue, bande annonce

Le Livre de Boba Fett, spin-off de The Mandalorian, devrait débarquer sur Disney+ en décembre 2021. La série dédiée au personnage emblématique de la première trilogie a été annoncée lors de l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian. Déjà très attendue par les fans, la série promet d’être épique, surtout si elle continue dans l’esprit de ce qu’a proposé The Mandalorian. Voici ce que l’on sait à son sujet pour l’instant.

Boba Fett et Din Djarin. Crédit : starwars.com

Star Wars : Le Livre De Boba Fett, The Mandalorian au casting, Jon Favreau et Dave Filoni à la réalisation

Le Livre de Boba Fett va suivre les aventures de Boba Fett et Fennec Shand, qui a fait une apparition dans le dernier épisode de The Bad Batch. Boba a arraché le trône de Jabba Le Hutt à Bib Fortuna à la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Comme d’habitude avec Disney, on en sait pour l’instant très peu sur la trame de la série. Cependant, on devrait logiquement en apprendre plus sur la « mort » de Boba Fett et comment il a survécu au Sarlacc.

Le rôle de Boba Fett sera repris par Temuera Morrison. Il jouait déjà Jango Fett dans la prélogie, et Boba dans The Mandalorian. Ming-Na Wen interprétera quant à elle Fennec Shand, dont le personnage devrait être développé plus en profondeur. On n’en sait pas plus au sujet du casting pour le moment, si ce n’est que Din Djarin apparaîtra dans la série en tant que personnage secondaire. Le show est produit entre autres par Jon Favreau, producteur de The Mandalorian, et Dave Filoni, chef d’orchestre de The Clone Wars et The Bad Batch.

Star Wars : Le Livre de Boba Fett, sortie prévue en décembre 2021 sur Disney+

Hormis le teaser dévoilé dans l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian, aucune autre image n’a pour l’instant vu le jour. Une récente indiscrétion indiquait tout de même que la série pourrait peut-être s’étendre sur plusieurs saisons. On ne sait pas non plus quand ni comment Disney va en dire plus sur Le Livre de Boba Fett.

Ce qu’on sait en revanche, c’est que la série devrait sortir en décembre 2021 sur Disney+. De nombreux projets ont été ralentis du côté de Disney ces derniers temps. Il n’est donc pas totalement impossible que le show arrive un peu plus tard. Le projet ne semble cependant pas avoir été trop impacté par la situation actuelle. Si report il y a, il ne devrait pas être significatif. En attendant la saison 3 de The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett s’annonce prometteur.

Source : cbr.com