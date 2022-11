Star Wars : ce détail subtil révèle à quel point Dark Vador était robotique

À quel point le corps d’Anakin a-t-il subi des modifications ? Un détail que l’on pouvait facilement manquer s’était caché dans le film Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. On y aperçoit le squelette mécanique et robotisé de Dark Vador, alors qu’il est frappé par la foudre de Palpatine.

Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi © Lucasfilm

On a longtemps supposé que le corps de Dark Vador était principalement robotique. La sortie de La Revanche des Sith révélait en effet qu’Anakin avait perdu tous ses membres, avant d’être placé dans l’emblématique costume, portant son casque, qui aura bien changé en fonction des films. Cependant, un détail subtil vu dans Le Retour du Jedi révélait que Dark Vador était bien plus mécanique qu’on ne le pensait.

Dans le film Le Retour du Jedi, Obi-Wan affirme que Dark Vador est « plus une machine qu’un homme, tordu et diabolique », faisant référence à la fois à son esprit et à son corps. À raison : non seulement Vador possède des membres robotiques, mais il dépend également de sa combinaison pour survivre.

Une image très brève aperçue dans le film Le Retour du Jedi

Alors que Luke Skywalker et Palpatine entament leur confrontation finale, Vador doit enfin choisir entre son fils et son Empereur. Anakin soulève Palpatine dans les airs tandis que la foudre de Force frappe son armure. C’est pendant cet instant que des images rapides du squelette de Vador peuvent être aperçues, et en faisant une pause, elles démontrent à quel point son corps était vraiment mécanique.

Le corps robotisé de Dark Vador © Lucasfilm

Outre les membres robotiques, toute la colonne vertébrale de Dark Vador semble être composée de métal. Et bien que sa tête soit organique, on peut voir des articulations robotiques entrer dans son crâne et agir comme un nouveau cou. De plus, bien que le torse de Dark Vador ne soit pas montré, on suppose que ses côtes devraient aussi être mécaniques, et peut-être même tout son squelette. Si tel est le cas, alors presque tout le corps de Vador est devenu robotique, à l’exception de ses organes vitaux.

Malgré tout, Dark Vador aura quand même réussi à trouver un peu d’humanité en lui-même et à sauver son fils, aboutissant à un dernier acte de gentillesse avant que son corps mécanique ne le tue.

Les personnages entièrement cyborg sont rares dans Star Wars, mais pas complètement invisibles. Le cyborg le plus notable est le général Grievous, à qui il ne restait qu’un cœur et un cerveau humain. On citera aussi Fennec Shand, dont les intestins ont été remplacés par des machines.