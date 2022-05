Star Wars : pourquoi Obi-Wan appelle Dark Vador « Darth » dans le premier film ?

Obi-Wan et Dark Vador © 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.

S’il vous arrive de regarder chronologiquement de la saga Star Wars, vous vous êtes probablement déjà posé la question de savoir pourquoi Obi-Wan se réfère à Vader en l’appelant Darth dans Star Wars : épisode IV – Un nouvel espoir. Bien qu’il s’agisse du tout premier film, Un nouvel espoir est chronologiquement le quatrième de la saga, ce qui signifie que, théoriquement, il devrait être « conforme » à tout ce qui a été établi dans la trilogie préquelle. Alors bien sûr, une telle approche de la chronologie d’une franchise est vouée à créer des incohérences canoniques, tel qu’Obi-Wan appelant Dark Vador « Darth » dans le tout premier film.

Pourquoi Obi-Wan s’adresse-t-il à Dark Vador en l’appelant Darth dans Un nouvel espoir

La vraie raison est qu’en 1977, lors du tournage du premier film, « Darth » n’était pas censé être un titre qui serait utilisé par d’autres méchants de la saga, mais juste un prénom. Ce que Darth signifiait dans Star Wars à l’époque ne concernait que le personnage de Dark Vador en lui lui-même, et n’avait donc aucun lien avec les autres.

Avec le temps, George Lucas a introduit le concept de la religion Sith en ramenant le terme de Darth, mais en tant que titre donné aux guerriers du côté Obscur de la Force, tels que Darth Maul, Darth Tyranus et Darth Sidious. Tout comme de nombreux trous et incohérences dans l’intrigue de Star Wars — comme Leia déclarant qu’elle se souvient de sa mère biologique — Obi-Wan se référant à Vader en l’appelant uniquement Darth peut simplement s’expliquer par le fait que Star Wars n’a pas été conçu ou produit chronologiquement.

Bien sûr, il est toujours possible de trouver une « fausse » explication. Après tout ce que l’ancien Maître et son Padawan ont traversé ensemble, Obi-Wan aurait simplement pu se moquer d’Anakin pour être tombé du côté Obscur et avoir repris un nom Sith. À ce sujet, voici comment Obi-Wan Kenobi découvre que Dark Vador est Anakin Skywalker.

La prochaine série sur Obi-Wan Kenobi, qui arrive très bientôt sur Disney+, pourrait même ajouter une couche supplémentaire de sens à cette incohérence. Elle pourrait montrer le moment où Dark Vador n’a plus accepté d’être appelé par son propre prénom, par exemple.