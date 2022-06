Star Wars : toutes les versions du casque de Dark Vador rassemblées en une image

Dark Vador dans une affiche d’Obi-Wan Kenobi sur Disney+ © Lucasfilm

Sur Twitter, l’artiste Daniel Logan s’est amusé à reproduire les différentes versions du casque de Dark Vador (ci-dessous). Le méchant emblématique de la saga a fait sa dernière apparition dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, avec Hayden Christensen reprenant son rôle pour la toute première fois depuis La Revanche des Siths, sorti en 2005.

Des différences à peine notables

Dark Vador est l’un des vilains les plus emblématiques de la culture pop dans son ensemble. Que l’on soit fan ou non de la saga Star Wars, nombreux sont celles et ceux qui le connaissent ou l’ont déjà vu au moins une fois. Avec l’aide de son costume si particulier, sa voix et sa prestance, Dark Vador sera devenu un personnage mythique du cinéma, depuis la sortie d’Un Nouvel Espoir il y a plus de 40 ans.

Mais s’il y a bien un élément que tout le monde reconnaît, c’est bien son armure, et surtout, son casque. Élément vital pour le Seigneur Sith, elle constitue une partie importante du mythe. Aujourd’hui, une photo partagée par Daniel Logan sur Twitter met en lumière toutes les versions du casque de Seigneur Sith.

À lire : Star Wars : pourquoi Obi-Wan appelle Dark Vador « Darth » dans l’Episode 4 ?

On remarque qu’à part son aspect fondu dans Le Réveil de la Force, sorti en 2015, ce dernier n’aura pas radicalement changé. On dénote toutefois quelques légères différences, notamment au niveau des yeux, plus ou moins menaçants. Le casque de Dark Vador sera néanmoins resté particulièrement cohérent dans tous les médias liés à Star Wars. D’ailleurs, saviez-vous ce que voit Anakin lorsqu’il porte son casque ?

L’avenir de Dark Vador au sein de Star Wars reste à ce jour inconnu. Nous savons simplement qu’Hayden Christensen devrait revenir dans la prochaine série, nommée Andor, prévue fin août sur Disney+. Celle-ci devrait avoir lieu cinq ans avant les événements de Rogue One. Il serait logique que Dark Vador réapparaisse d’une manière ou d’une autre, alors que la série suivra les toutes premières années de la rébellion.