Star Wars : ce lien majeur entre Han Solo et Leia enfin dévoilé

Star Wars : The Princess and the Scoundrel présente le lien majeur encore inédit à l’écran entre Han Solo et Leia. Le mariage des âmes sœurs avec des Ewoks venus perturber la fête !

Crédit : Lucasfilm

Star Wars poursuit sa mythologie transmédia. La prochaine série en date de Disney+ se concentre sur Obi-Wan Kenobi. Pour l’occasion, Ewan McGregor reprend même son rôle de la prélogie ! Sans oublier que les joueurs profiteront de nombreux jeux officiels. On parle de Star Wars : Eclipse de Quantic Dream, un monde ouvert par Ubisoft et trois titres par EA (une suite à Jedi Fallen Order, un FPS et un jeu de gestion). Bref, un programme chargé ! En attendant de découvrir ces œuvres, un nouveau roman de Beth Revis revient sur un événement après Le Retour du Jedi. L’occasion d’officialiser un lien entre Han Solo et Leia, celui du mariage.

Un mariage perturbé par les Ewoks !

Star Wars publie un nouveau roman de Beth Revis. L’occasion d’en apprendre plus sur le lore de la franchise après la confirmation d’un Temple Jedi majeur dans Le Livre de Boba Fett. On découvre le lien unique jamais montré à l’écran, le mariage entre Han Solo et Leia. De quoi lever un peu le brouillard à propos de l’intrigue après la chute de l’Empire. Ces 30 ans restent encore mystérieux pour les fans.

C’est donc l’occasion de découvrir le mariage entre les âmes sœurs dans Star Wars : The Princess and the Scoundrel. Si on ne connait pas la date française, ce roman se réserve une sortie à l’été 2022. Le récit se concentre sur les personnages.

Beth Revis commente ce nouveau récit canon dans le lore de Star Wars : « Sans rien spoiler, le mariage est probablement ma scène préférée de tout le livre. Je peux dire que les Ewoks sont impliqués et que rien ne se passe comme prévu ! ». On s’attend à ce que les petites créatures sèment un peu la pagaille.

Beth Revis poursuit :