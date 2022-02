Obi-Wan Kenobi : la série Star Wars a une date de sortie officielle sur Disney+

Quelques jours après la fuite accidentellement partagée par un employé, Disney+ vient de confirmer que la série Obi-Wan Kenobi arrivera au mois de mai sur la plateforme de streaming. Contrairement à ce que les fans attendaient, la série Obi-Wan Kenobi n’arrivera pas le 4 mai ou « May the Fourth » qui est considérée comme la journée Star Wars. La mini-série Obi-Wan Kenobi sera diffusée à partir du 25 mai 2022 sur Disney+.

Ewan McGregor dans la peau d’Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Réalisée par Deborah Chow à qui l’on doit plusieurs épisodes de The Mandalorian, la série Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après les évènements de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith (2005). Ewan McGregor sera de retour dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi et Hayden Christensen dans celui de Dark Vador, alias Anakin Skywalker tombé du côté obscur de la Force.

Disney+ dévoile aussi le premier aperçu d’Ewan McGregor dans la peau d’Obi-Wan Kenobi

Au casting, on retrouvera aussi Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton, Sung Kang, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell et Benny Safdie. La date de sortie de la série Obi-Wan Kenobi n’a pas été choisie au hasard. Elle marque le 45e anniversaire de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. C’est le premier film de la saga Star Wars sorti en 1977.

Disney+ n’a pas encore révélé le synopsis officiel de la série Obi-Wan Kenobi, mais on retrouvera Obi-Wan après le massacre des Jedi. Il a survécu à l’Ordre 66 avec d’autres Jedi. Le maître Jedi protègera le jeune Luke Skywalker sur Tatooine au début de la série. D’ailleurs, la mini-série sera composée de six épisodes.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/FDBc6SfK7l — Disney+ (@disneyplus) February 9, 2022

En plus de la date de sortie, Disney+ a également révélé un poster de la série. C’est le premier aperçu officiel d’Obi-Wan Kenobi interprété par Ewan McGregor. Après les deux saisons de The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett qui vient de se terminer, Obi-Wan Kenobi est la prochaine série Star Wars de Disney+, mais ce ne sera pas la dernière. La saison 3 de The Mandalorian et d’autres séries dans l’univers de Star Wars arriveront prochainement sur la plateforme de streaming.

Source : Screen Rant