Star Wars : Daisy Ridley toujours en contact avec l’actrice qui joue la mère de Rey

Attention : cet article révèle des spoilers importants sur la dernière trilogie de films Star Wars, notamment L’Ascension de Skywalker.

Depuis la sortie en 2015 de Star Wars : Le Réveil de la Force, le personnage de Rey a très vite occupé une place centrale dans la trilogie de films réalisés (pour ses opus 1 et 3) par J. J. Abrams. Rey, jouée par Daisy Ridley, est une orpheline sensible à la Force et qui cherche sa place dans la galaxie.

À lire aussi > Star Wars : Daisy Ridley a eu peur que plus personne ne l’engage après L’Ascension de Skywalker

Rey, jouée par Daisy Ridley dans Star Wars, n’a vu ses origines révélées que dans le troisième volet

Plusieurs personnages majeurs l’ont accompagné au cours de ses aventures, notamment l’ex-stormtrooper Finn (joué par John Boyega) et le pilote de la Résistance Poe Dameron (Oscar Isaac). Mais c’est tout de même Rey qui est restée jusqu’au bout au cœur de l’intrigue, du fait de son lien avec Luke Skywalker, qui la forme à l’art des Jedi… mais aussi en raison de ses origines inconnues.

Dans le second volet, Les Derniers Jedi, Kylo Ren, son principal adversaire, lui a révélé que ses parents étaient de simples anonymes qui l’avaient abandonnée pour de l’argent. Ce n’est que dans le troisième volet, L’Ascension de Skywalker, que le lien familial de Rey est enfin révélé.

Daisy Ridley et l’actrice qui joue sa mère, Jodie Comer, sont devenues amies grâce au film

Son père était le fils de Palpatine, alias Dark Sidious, faisant de Rey la petite-fille du sinistre Empereur de la première trilogie. Les parents de Rey n’apparaissent que brièvement dans une courte scène du film, mais la révélation a eu un certain impact, en apportant aux fans une réponse plus satisfaisante que dans le film précédent.

Mais cette influence s’est étendue de façon inattendue bien au-delà du film, sur l’actrice Daisy Ridley elle-même. Dans une interview récente à Grazia, elle a ainsi rappelé sa tristesse d’avoir laissé derrière elle l’univers de Star Wars, qu’elle compare carrément à un « deuil ». Elle a également révélé qu’elle était toujours en contact avec de nombreux acteurs. On pense bien sûr à Boyega et Isaac. Mais c’est en fait avec Jodie Comer qu’elle échange le plus de textos.

Ridley et Comer s’envoient des textos tout le temps, a révélé l’interprète de Rey

« Jodie et moi nous envoyons des textos tout le temps. C’était une expérience tellement merveilleuse », a indiqué Ridley dans son interview. Comer avait déjà eu quelques rôles important en rejoignant le casting de L’Ascension de Skywalker. Âgée de 28 ans (donc plus jeune d’un an que Daisy Ridley), Jodie Comer est surtout connue pour son rôle d’assassin dans la série Killing Eve.

Cette révélation est surprenante, puisque les deux actrices, en dépit de leur lien de filiation dans le film Star Wars, n’ont pas tourné de scène ensemble. La mère de Ridley ne porte même pas de nom dans les crédits de fin. Cependant, cela a semble-t-il suffi à Daisy Ridley et Jodie Comer pour nouer une amitié durable, peut-être parce qu’elles partagent le même âge.

Les deux amies se retrouveront-elles au casting d’un prochain film ou série ? En ce qui concerne Star Wars, le voyage vers une galaxie lointaine, très lointaine pourrait reprendre au moins pour Daisy Ridley, qui serait en pourparlers avec Disney pour apparaître dans l’un des nombreux spin-off de la franchise actuellement en production.

Source : Grazia