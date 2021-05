Star Wars : spin-off autour de la saga Skywalker avec Rey ?

Lucasfilm et Disney pourraient être en train de préparer une production en rapport avec la saga Skywalker.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker a reçu un accueil critique pour le moins mitigé. Par la suite, Disney est allé de l’avant avec des productions relativement différentes. The Mandalorian, disponible sur Disney+, a notamment redressé la barre auprès des fans, proposant enfin un regard différent sur la saga, qui manquait cruellement à la dernière trilogie. Cependant, il se pourrait que Lucasfilm et Disney n’aient pas totalement décidé de tourner la page.

Daisy Ridley dans le rôle de Rey. Crédit : Lucasfilm

D’après un rapport de Giant Freakin Robot, Lucasfilm serait actuellement en discussion avec Daisy Ridley pour une nouvelle production Star Wars. L’actrice qui incarne Rey pensait pourtant en avoir fini avec la saga, et semblait ouvertement vouloir tourner la page. Mais rien n’est gravé dans le marbre, et il se pourrait qu’un retour dans la saga séduise la jeune actrice.

Star Wars : une suite à l’histoire de Rey « Skywalker » ?

Aucune précision n’a filtré au sujet de ce potentiel projet, mais il serait « indéniable » que des discussions soient en cours. Après tout, une suite à Star Wars Episode IX : L’Ascension de Skywalker ne serait pas totalement illogique. Il est tout à fait possible d’imaginer soit une suite, soit un spin-off centré sur Rey. L’avenir de la jeune Jedi est en effet assez incertain.

D’autre part, de nombreuses rumeurs ont proliféré depuis L’Ascension de Skywalker, suggérant un retour du personnage de Rey. Reste à savoir, si cela se confirme, comment ce retour serait amené par Lucasfilm. Récemment sur YouTube, Mike Zeroh affirmait que Lucasfilm travaillait sur un spin-off autour du fils de Rey et Ben Solo. Une idée discutable, diront certains, tant ce schéma familial a été reproduit par la saga et commence à se répéter.

Malgré ses déclarations il y a quelques années parlant de ses envies de tourner la page Rey, Daisy Ridley ne semble plus aussi sûre aujourd’hui. Il y a peu, elle évoquait qu’il avait été difficile de quitter l’univers Star Wars, et qu’elle a vécu la fin de la saga Skywalker comme un deuil. Une déclaration qui laisse entendre qu’elle pourrait peut-être se laisser tenter à nouveau par l’aventure Star Wars.

Star Wars L’Ascension de Skywalker : Dark Rey était le rêve de Mark Hamill

Source : wegotthiscovered.com