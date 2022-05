Star Wars : Dark Vador va bientôt devoir faire face à son pire cauchemar

Star Wars: Dark Vador 26 © Marvel Comics

Dark Vador réapparaîtra dans la série Obi-Wan Kenobi, qui arrive dès le 27 mai 2022 sur Disney+. Mais il va aussi devoir face à son pire cauchemar dans le 26e numéro de sa série Marvel Comics Star Wars: Dark Vador, par l’écrivain Greg Pak et l’artiste Raffaele Lencoqui, qui sortira le 24 août 2022. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l’univers étendu de la saga ou les comics, on vous explique.

Dark Vador mis à mal dans le prochain Marvel Comics

Récemment dévoilé par Marvel Comics, le numéro 26 de Star Wars: Dark Vador comprend une couverture principale de Rahzzah, ainsi que des couvertures alternatives d’Alex Maleev et de Chris Sprouse. « Nous connaissons tous l’aversion d’Anakin Skywalker pour les particules finement broyées… Mais que signifie le sable pour le Seigneur des Ténèbres des Sith ? » peut-on y lire.

« Lorsque Sabé, le nouvel allié improbable de Vador disparaît, il doit affronter ses pires cauchemars dans le maelström d’une terrible tempête de sable, tout en puisant dans l’une de ses premières compétences d’une manière totalement inattendue ! » indique le comics.

L’aversion de Dark Vador pour le sable remonte à ses jeunes années en tant que Padawan. Anakin (Hayden Christensen) le dit dans l’Attaque des clones à sa future épouse Padmé Amidala (Natalie Portman) lors d’une fameuse scène du film. « C’est grossier et rugueux et irritant, ça va partout » peut-on l’entendre dire.

Longtemps moquée par les de fans de Star Wars — tout comme d’autres détails des films préquels — cette ligne aura finalement été examinée, avant d’être utilisée pour l’univers étendu. Rappelons que si Padmé a eu une enfance dorée, proche de la mer et de la plage, Anakin lui a grandi en tant qu’esclave sur la planète désertique Tatooine.

Quant à savoir ce qu’il arrivera exactement à Dark Vador dans ce comics, réponse le mercredi 24 août 2022.