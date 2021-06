Obi-Wan Kenobi : quand la nouvelle série Star Wars va-t-elle débarquer sur Disney+ ?

Obi-Wan Kenobi est probablement la série la plus attendue par les fans de Star Wars sur Disney+. Elle va non seulement se concentrer sur l’un des personnages les plus emblématiques de la saga, mais aussi combler certains trous narratifs dans l’histoire d’Obi-Wan. Ewan McGregor va reprendre son rôle et nous faire vivre la suite des aventures du Maître Jedi. Les attentes sont grandes vis-à-vis de cette série, voici ce que l’on sait pour l’instant.

Obi-Wan Kenobi. Crédit : Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi : intrigue, placement temporel et date de sortie

Parmi les nombreuses séries Star Wars à venir sur Disney+, Obi-Wan Kenobi est probablement celle qui suscite le plus d’attentes. Beaucoup de fans se sont montrés ravis à l’idée de suivre les aventures d’Obi-Wan avant les évènements d’Un Nouvel Espoir. La série devrait contenir de nombreux flashbacks sur la période de la guerre des Clones, incluant notamment Obi-Wan et Anakin.

Du côté de l’intrigue, la traque d’Obi-Wan par Dark Vador devrait être centrale. Dix ans après l’ordre 66, on verra un Obi-Wan plus âgé, en exil sur Tatooine sous le nom de Ben Kenobi. Le show est écrit par Joby Harold, qui a notamment co-écrit l’Armée des Morts de Zack Snyder. Deborah Chow, qui a déjà travaillé sur The Mandalorian, sera à la réalisation.

Le tournage a commencé en avril 2021 à Los Angeles, d’après Ewan McGregor lui-même. Il a même dévoilé que quelqu’un de « très spécial » sera de la partie. Il n’y a pour l’instant pas de date officielle, mais il semble que la série devrait débarquer courant 2022. Comme Le Livre de Boba Fett est prévu pour le mois de décembre, il semble peu probable qu’Obi-Wan Kenobi sorte sur la même période.

Obi-Wan Kenobi : Anakin/Dark Vador (Hayden Christensen) au casting, un rematch à prévoir ?

A l’annonce de l’ajout de Hayden Christensen au casting dans le rôle de Dark Vador, certains fans se sont montrés inquiets. En effet, si l’on en croit les mots de Dark Vador dans Un Nouvel Espoir, les deux personnages ne devraient pas se rencontrer entre leur duel sur Mustafar et celui sur l’Etoile de la Mort, où Obi-Wan périt avant de devenir un Esprit de Force.

Le retour de Hayden Christensen et les mots de Kathleen Kennedy laissent penser à un possible « rematch », qui pour certains serait un sacrilège. Mais il est totalement possible que les deux personnages soient présents à l’écran sans se rencontrer. Ils pourraient même apparaître ensemble à travers des flashbacks ou des visions. Réponse dès l’année prochaine sur Disney+.

Star Wars : à quoi ressemblera Dark Vador dans la série Disney+ Obi-Wan Kenobi ?

Source : dorksideoftheforce.com