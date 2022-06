Star Wars : Hayden Christensen (Anakin) a inventé sa propre langue dans l’Attaque des clones

Watto, Anakin et Padmé © Lucasfilm

Interviewé par nos confrères de The Hollywood Reporter, Hayden Christensen (Anakin Skywalker dans la prélogie) raconte les coulisses du tournage d’une courte scène sur Tatooine, tirée de l’Attaque des clones. Dans le film, Anakin se retrouve à discuter avec Watto, le Toydarien maître de Shmi et d’Anakin Skywalker. Sur son script, Georges Lucas avait indiqué qu’il devait parler en « Wattanese », une langue que l’acteur aura dû inventer la veille du tournage.

George Lucas a chargé Hayden Christensen de créer le Wattanese, une langue de Star Wars improvisée

À 19 ans, Anakin est un jeune Padawan impétueux qui excelle dans sa formation de Jedi. Après avoir eu des visions de la mort de sa mère, Shmi, Anakin décide de retourner à Tatooine pour partir à sa recherche. Il retombe finalement sur Watto, l’extraterrestre qui le possédait autrefois, lui et sa mère, en tant qu’esclaves.

Le problème, c’est que Georges Lucas n’avait pas été particulièrement prolixe sur le script de ce dialogue. Il mentionnait simplement qu’Hayden devait s’exprimer en « Wattanese », une langue totalement inconnue dans le lore de Star Wars.

« La veille du début du tournage, je suis allé voir George » indique-t-il, afin de savoir à quoi ressemblait cette langue inconnue. Ce à quoi George Lucas lui aura répondu d’improviser et de l’inventer, sans plus de détails. « Je suis vite rentré chez moi ce soir-là et j’ai passé la nuit à inventer cette langue. J’en suis vraiment fier » dit-il dans l’interview. L’acteur précise que Lucas souhaitait simplement que le Wattanese soit une langue unique et qu’elle ne ressemble à rien d’autre.

Compte tenu de la complexité de certains langages fictifs, cette histoire pourrait bien surprendre les fans. Les franchises de science-fiction et de fantasy se donnent souvent beaucoup de mal pour développer de nouvelles langues, avec des exemples notables comme le Klingon de Star Trek ou le Dothraki de Game of Thrones. La scène est à retrouver ci-dessous et Hayden Christensen, dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+.