Obi-Wan Kenobi : le trailer de la série Disney+ est enfin là avec un jeune Luke Skywalker !

Découvrez le premier trailer de la série – © 2022 Lucasfilm

Entertainment Weekly publie aujourd’hui les premières photos de la série Obi-Wan Kenobi prévue sur Disney+. Et après ces clichés, Lucasfilm n’a pas attendu longtemps avant de balancer le trailer du programme à venir. Une énorme surprise pour les fans du monde entier et la promesse de faire la lumière sur les événements entre la prélogie et la trilogie originale. Après The Mandalorian ou encore Le Livre de Boba Fett, les spectateurs seront au rendez-vous. Rappelons que pour l’occasion, Ewan McGregor reprend le rôle du Jedi. Hayden Christensen incarne à nouveau Anakin Skywalker alias Dark Vador !

Un trailer saisissant pour la série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi

Between darkness and defeat, hope survives.



Watch the new teaser trailer for @ObiWanKenobi, and start streaming the limited series May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XiJANgWrEz — Star Wars (@starwars) March 9, 2022

Obi-Wan Kenobi dévoile son premier trailer et attention, c’est saisissant ! Il faut dire qu’après s’être intéressé à ses chasseurs de primes, Star Wars fait revenir un grand nom de sa mythologie. Un personnage apparu depuis le 1er épisode et dans bien des productions depuis. C’est dans la prélogie que les spectateurs découvrent Ewan McGregor en tant que formateur d’un jeune Anakin Skywalker. Après un combat sur Mustafar, l’apprenti passe du côté obscur de la Force.

Dans ce trailer, on découvre un Jedi exilé en train d’observer au loin Luke Skywalker pendant son enfance. Un moyen de garder un œil sur l’enfant prodige qui sauvera la galaxie des années plus tard. En plus d’Obi-Wan Kenobi, la série introduit Reva, une inquisitrice incarnée par Moses Ingram aperçue dans Le jeu de la dame sur Netflix.

La série débute le 25 mai 2022 sur Disney+. Deborah Chow, déjà à la direction de The Mandalorian, réalise les six épisodes. L’histoire débute sur Tatooine pour une « aventure trépidante » selon Ewan McGregor. En interview, Deborah Chow précise : « C’est une période assez compliquée dans laquelle nous entrons avec lui. Le simple fait d’être un Jedi n’est pas sans danger. Il y a des chasseurs dans la nature ». Obi-Wan Kenobi n’a plus « qu’une seule tâche à accomplir, celle de garder Luke [Skywalker] en sécurité ».

Source : Twitter