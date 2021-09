Star Wars : le doubleur de Maître Yoda Tom Kane prend sa retraite après un problème médical

Le doubleur légendaire de Clone Wars et d’autres productions Star Wars ne prêtera plus sa voix à la saga.

Qui dit Star Wars, dit évidemment Maître Yoda. Le Maître Jedi mythique de la saga, présent également dans The Clone Wars, fascine les fans de Star Wars notamment pour sa sagesse et son côté mystérieux. Une notoriété sur laquelle Lucasfilm a d’ailleurs capitalisé avec l’introduction de Grogu alias Bébé Yoda dans The Mandalorian. Pourtant, George Lucas a beaucoup douté de son potentiel lorsqu’il a créé Star Wars. Aujourd’hui la famille de Tom Kane, doubleur de Yoda dans The Clone Wars notamment, a annoncé que celui-ci ne prêterait plus sa voix suite à un problème de santé.

Maître Yoda dans la série The Clone Wars. Crédit : Lucasfilm

Le compte Twitter officiel de Wookieepedia a relayé la nouvelle en partageant un tweet posté par la famille du doubleur. « Nous avons une triste nouvelle aujourd’hui. Il a été annoncé que Tom Kane se retirait du travail vocal. Ses performances au fil des ans sont légendaires et ont apporté de la joie à tant d’entre nous. Nos pensées vont à sa famille et ses amis. Que la Force soit avec vous tous », a écrit le Community Manager de Wookieepedia.

Tom Kane : un doubleur de légende, pour Star Wars et toute l’industrie du divertissement.

Dans ce tweet, la famille explique les raisons de cette retraite anticipée. Le doubleur a malheureusement été victime d’un AVC et son élocution en a grandement souffert. « À cause de cet AVC, mon père a été contraint à une retraite anticipée. Les dommages causés à son centre de la parole sont tout simplement trop graves. Il ne peut pas bien lire ni prononcer les mots qu’il veut, ce qui est en quelque sorte requis pour le doublage. » a déclaré sa fille. Elle encourage d’ailleurs tous les fans du monde entier à ne pas hésiter à envoyer des lettres de soutien.

Tom Kane est probablement l’un des doubleurs les plus appréciés de la saga. Il n’a pas doublé Yoda dans la trilogie originale, mais dans The Clone Wars. Il a d’ailleurs également prêté sa voix à l’Amiral Ackbar. En dehors de Star Wars, Tom Kane a notamment travaillé dans beaucoup de dessins animés et de nombreux jeux vidéo. Une bien triste nouvelle pour tous les fans de Star Wars, mais pas seulement donc.

Source : cbr.com