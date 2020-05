Star Wars : George Lucas a beaucoup douté du personnage de Yoda

Star Wars est devenu une des sagas les plus cultes de l’histoire du cinéma, grâce à l’univers incroyable créé par George Lucas. Pourtant, ce dernier a beaucoup douté de l’un des personnages les plus emblématiques de la galaxie, le maître Jedi Yoda.

C’est dans L’Empire contre-attaque que le public a découvert pour la première fois Yoda. Au fil des années, le maître Jedi est devenu un personnage culte pour les fans de Star Wars, et une véritable icône de toute la pop culture. À l’époque de la production du film pourtant, son créateur George Lucas a eu de gros doutes sur le succès du Grand Maître Jedi.

Aussi important et puissant soit le personnage de Yoda, Lucas craignait en effet que le maître Jedi, incarné par une marionnette à l’écran, ne soit pas bien reçu par le public. Et ce n’est qu’une fois que le film fut complètement terminé que ses doutes autour du personnage ont commencé à se dissiper.

Lucas doutait du succès de Yoda

Évoquant le tournage de L’Empire contre-attaque, le producteur confie : « Beaucoup de choses, comme Yoda, ont été terminées une heure avant le tournage. C’était toujours la course. J’ai finalement pu voir le tout terminé, assemblé, éclairé correctement, et c’est là que j’ai su que ça allait marcher. Avant cela, je devais compter sur Frank Oz. Frank avait bien joué lors des répétitions et Stuart Freeborn travaillait très diligemment pour essayer de faire fonctionner la marionnette, mais cela ne m’a pas convaincu jusqu’à ce que je voie le film. ».

Mais là encore, George Lucas a attendu le verdict du public pour se rassurer au sujet de l’accueil de Yoda. « Vous ne savez pas vraiment jusqu’à ce que vous le montriez à un public et qu’ils ne se lèvent pas pour sortir et ne disent pas « C’est stupide ». » ajoute-t-il.

Quarante ans après la sortie de l’Épisode V, Yoda est toujours aussi populaire. Le personnage a même indirectement contribué au succès de la nouvelle série Disney+ The Mandalorian, qui met en scène un héros de la même espèce que l’illustre Maître Jedi. Bien qu’il ne semble pas avoir de lien direct avec ce dernier, les fans de Star Wars ont immédiatement rebaptisé le personnage Baby Yoda.

