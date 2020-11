Star Wars : Leia est le véritable maître Jedi de la lignée des Skywalker

Leia Organa/Skywalker est le véritable maître Jedi – Crédit : Lucasfilm

Star Wars poursuit son expansion sur grand et petit écran, notamment avec The Mandalorian, qui a remis sur le tapis une théorie peu appréciée des fans. Sous l’impulsion de Disney, propriétaire de Lucasfilm depuis 2012, des long-métrages dérivés (Solo: A Star Wars Story, Rogue One) et une nouvelle trilogie (Le Réveil de la Force, qui a passé une tête chez The Mandalorian, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker) sont nés. L’occasion du retour des personnages cultes de la première trilogie, entre Han Solo, Luke Skywalker et Leia Organa. Et contrairement à ce que son nom laisse entendre, cette dernière est bien une Skywalker, fruit de l’union de Anakin Skywalker (Dark Vador) et Padmé Amidala. Et selon The Star Wars Book, Leia Organa est peut-être la vraie maître Jedi de cette puissante lignée.

Un vrai maître Jedi a déjà formé un Padawan

Leia a formé Rey, devenant alors maître Jedi – Crédit : Lucasfilm

The Star Wars Book nous explique qu’un maître Jedi ne l’est vraiment qu’en formant un Padawan. Et de ce côté, c’est raté pour Anakin Skywalker qui n’a jamais terminé la formation de Ahsoka, la jeune femme décidant alors de quitter l’Ordre. Même Luke Skywalker s’est planté en beauté puisque Ben Solo (Kylo Ren) est tombé du Côté Obscur de la Force. Le temple du héros de la trilogie originale a été détruit avant qu’il ne puisse terminer son enseignement auprès d’autres élèves.

Dans Les Derniers Jedi, Luke Skywalker n’a formé qu’une poignée de jours la jeune Rey. Cette dernière fût pris sous l’aile de Leia pendant un an avant L’Ascension de Skywalker. Rey est donc la seule Padawan d’un Skywalker à être devenue chevalier Jedi. Cela veut donc dire que… Leia Organa/Skywalker est la seule maître Jedi de sa lignée.

The Star Wars Book nous explique que la formation de Leia par Luke a été interrompue mais que cette dernière a pu poursuivre grâce aux fantômes de la Force du célèbre Yoda et Obi-Wan Kenobi, maître d’Anakin Skywalker.

Elle a appris des meilleurs (…) Et pas seulement de Luke, au fil des années, elle a parfois entendu Obi-Wan Kenobi à travers la Force, et plus rarement celle de Yoda. Certains jours, elle avait la sensation d’avoir appris de la Force elle-même

The Book of Star Wars

Leia a poussé à fond l’entraînement de Rey

The Star Wars Book sous-entend que les fantômes de Yoda et Obi-Wan Kenobi encadraient toujours Leia lorsqu’elle entraînait Rey. La fille d’Anakin Skywalker a alors encouragée son élève à poursuivre ses recherches, notamment du côté anciens textes Jedi récupérés d’Ahch-To. Une formation qui a porté ses fruits, Rey ayant pu terrasser Palpatine sur Exegol.

Alors contrairement à ce que les fans auraient pu penser, citant immédiatement Luke, c’est Leia qui apparaît comme la véritable maître Jedi de l’univers Star Wars.

