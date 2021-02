Star Wars : Les Derniers Jedi, la scène de Rey et des miroirs expliquée par le réalisateur

Rian Johnson, réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi, est revenu sur une scène mystérieuse du second volet de la dernière trilogie Star Wars.

Star Wars : Les Derniers Jedi (ou The Last Jedi en anglais) a été très critiqué à sa sortie, au point d’être considéré par certains fans comme le pire Star Wars jamais réalisé. George Lucas lui-même n’aurait pas aimé le film. L’épisode dénote du reste de la saga Star Wars avec un humour très « Marvel » et une dynamique axée sur l’action. Malgré cela, beaucoup de questions restent en suspens à propos de ce deuxième volet. En particulier, la scène des miroirs, ou Rey décide descendre dans la grotte d’Ahch-To contre la volonté de Luke Skywalker. Rian Johnson, réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi, a expliqué les intentions derrière l’ajout de cette scène.

Rey dans la grotte sur Ahch-To. Crédit : Disney/Lucasfilm

Rey et la grotte aux miroirs, la scène de Star Wars : Les Derniers Jedi la plus sujette à interprétation ?

Cette scène se déroule sur la planète Ahch-To, berceau de l’Ordre Jedi, où Rey suit son enseignement Jedi auprès de Luke Skywalker. A un moment donné, Rey et Luke tombent sur cette grotte et Luke révèle à Rey que celle-ci renferme le côté obscur de la Force. Mais Rey sera inexorablement attirée par cette grotte et finira par se laisser tenter. C’est alors que se tient cette scène des miroirs, où Rey va voir ses multiples reflets.

Cette scène pose pas mal de questions, et ce serait volontaire, d’après son réalisateur Rian Johnson. D’après lui, le débat est une bonne chose et devrait être encouragé. « J’ai l’impression que les gens se soucient profondément de Star Wars, et chaque personne a une version légèrement différente de la saga. […] Cela fait partie de la passion d’être un fan de Star Wars », a-t-il déclaré.

Star Wars : Les Derniers Jedi, Rian Johnson a voulu faire un parallèle avec Luke Skywalker dans l’Empire Contre-Attaque

Cette scène est à l’origine de multiples débats chez les fans de Star Wars, et comporte beaucoup de zones d’ombre. Elle laisse notamment la place à une interprétation subjective, ce qui accentue les désaccords entre les fans. D’après Rian Johnson, le but était de faire un parallèle entre cette scène et celle de Luke Skywalker dans l’Empire Contre-Attaque, où Maître Yoda l’envoie dans une grotte affronter le côté obscur sur la planète Dagobah. Scène où il croise la route d’un « faux » Dark Vador, qu’il décapite avant de voir son propre visage sous le masque du seigneur Sith.

Les similitudes entre les deux situations sont en effet nombreuses. Il s’agirait donc d’une forme d’épreuve introspective pour Rey, afin de trouver des réponses sur son rôle et le sens de son existence. Le réalisateur ne donne pas plus de détails, dans le but de laisser une part d’interprétation dans la signification de cette scène.

Star Wars : Les Derniers Jedi gardera donc une grande part de mystère. Malgré les critiques nombreuses sur ce film, Disney a depuis redressé la barre auprès des fans avec The Mandalorian, notamment. Espérons que les nombreuses productions Star Wars à venir continueront de satisfaire le public.

Star Wars : George Lucas voulait aussi tuer Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi

Source : comicbook.com