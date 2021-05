Star Wars : Anakin Skywalker peut-il survivre sans son costume de Dark Vador ?

Anakin Skywalker est maintenu en vie grâce à sa haine – Crédit : Lucasfilm

Dark Vador est une icône de la pop culture, méchant emblématique de Star Wars. Le seigneur Sith revient bientôt dans Obi-Wan, prochaine série de Disney+. Si le personnage est désormais mort, de nombreuses zones d’ombre sont sans cesse éclaircies. On apprenait récemment, dans un comics, que Dark Vador a hésité avant de tuer Palpatine. Aujourd’hui, c’est une révélation sur son costume qui nous est partagée, permettant à Anakin Skywalker de rester en vie. Pour rappel, son ancien maître Jedi, Obi-Wan Kenobi, n’a eu d’autre choix que de le laisser pour mort sur Mustafar après un long combat. C’est Palpatine qui a permis à Anakin Skywalker de survivre grâce à cette tenue emblématique.

Anakin Skywalker peut survivre grâce à sa haine

Palpatine a une forte emprise sur Dark Vador – Crédit : Lucasfilm

C’est une nouvelle information sur le lore de Dark Vador qui arrive du comics Dark Vador # 12, alors que le seigneur Sith se remet d’une bataille qui laisse son costume gravement endommagé. Les observateurs impériaux expliquent qu’il ne devrait pas pouvoir survivre, mais que sa haine le maintient en vie. Anakin Skywalker utilise cette capacité déjà aperçue dans Knights of the Old Republic II, un jeu vidéo, avec le personnage de Dark Sion. Ce dernier survit avec sa haine pure malgré une grande souffrance. Qu’Anakin Skywalker possède ce pouvoir surprend peu. Sur Mustafar, gravement brûlé et mutilé, l’homme a pu survivre assez longtemps pour être transféré dans le costume de Dark Vador.

Anakin Skywalker peut techniquement se débrouiller sans le respirateur du costume. Mais sa vie serait un enfer. Sans oublier que Dark Vador lui sert de prothèse, étant gravement mutilé. En d’autres termes, l’homme vit une existence misérable et déshumanisante, toujours en vie grâce à la technologie de Palpatine… Une emprise que l’Empereur aime avoir sur Anakin Skywalker.

Anakin Skywalker est malheureux dans son costume de Dark Vador

Si Luke Skywalker nous a prouvé qu’il est l’un des plus grands Jedi, Anakin Skywalker est plus facilement manipulable. Dans les livres et comics, on apprend que l’homme est claustrophobe et malheureux dans son costume de Dark Vador. Le seigneur Sith a même cherché un moyen de vivre sans cette prothèse.

Dark Vador a notamment créé un chambre de méditation sous pression dans les navires impériaux pour retirer son masque. Malheureusement, les autres tentatives ont été infructueuses, ses poumons étant trop endommagés pour respirer sans assistance…

Source : Wegotthiscovered