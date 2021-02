Star Wars : Mark Hamill révèle le secret derrière la photo main dans la main avec Harrison Ford

Mark Hamill et Harrison Ford se tenant la main sur le plateau du premier Star Wars, un cliché culte. Et c’est sur Instagram que l’interprète de Luke Skywalker a expliqué la raison de l’existence d’une telle photo.

Mark Hamill dévoile une anecdote à propos d’une photo avec Harrison Ford – Crédit : Lucasfilm

Star Wars a signé son retour au cinéma avec une nouvelle trilogie en 2015, des années après la prélogie de George Lucas. Un retour gagnant sous la direction de Disney, qui prépare d’autres séries dans les mois à venir pour Disney+. Sans oublier de nouveaux films à venir pour les salles de cinéma, malheureusement repoussés pour cause de pandémie, et un joli succès à la clé pour The Mandalorian. Même Obi-Wan Kenobi aura droit à son spin-off sur Disney+, Ewan McGregor et Hayden Christensen reprenant respectivement les rôles d’Obi-Wan et Anakin Skywalker/Dark Vador. Mais aujourd’hui, c’est le premier film qui fait parler de lui, Un nouvel espoir, diffusé en 1977. Un long-métrage dans lequel jouent Harrison Ford et Mark Hamill, qui ont immortalisé le tournage avec une photo où ils se tiennent la main. Et sur Instagram, c’est justement l’interprète de Luke Skywalker qui a révélé les dessous de ce cliché culte.

Le secret d’un cliché culte révélé par Mark Hamill

C’est un cliché culte pour les fans, où apparaissent Mark Hamill et Harrison Ford, se tenant la main alors qu’une caméra se trouve derrière eux sur le plateau du premier film de la franchise Star Wars, Un nouvel espoir. Mais alors pourquoi une telle photo ? C’est simple : Mark Hamill explique avoir voulu filmer la réaction de Carrie Fisher, interprète de Leia Organa. L’acteur a également ajouté le hashtag #TrueStory, provoquant la réaction de Joonas Suotamo, celui derrière le costume de Chewbacca dans Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi, L’Ascension de Skywalker et Solo.

Maintenant que je sais ça, j’apprécie encore plus que vous vous teniez la main.

– Joonas Suotamo

Mark Hamill, 69 ans au compteur, reste un homme moderne et communique énormément sur les réseaux sociaux. L’interprète de Luke Skywalker parle régulièrement avec ses fans, aussi bien sur Twitter qu’Instagram. Ce dernier apprécie également dévoiler des anecdotes de tournage et autres photos rares tirées de Star Wars. Un communication beaucoup plus ouverte qu’Harrison Ford, moins impliqué dans Star Wars que son collègue. Il faut dire que l’acteur a eu une carrière riche en dehors de la licence, entre Indiana Jones et Blade Runner.

Les films Star Wars sont déjà disponibles sur Disney+, qui s’enrichit le 23 février de la catégorie Star destinée aux programmes plus un public averti.

Source : ScreenRant