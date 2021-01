Netflix, Prime Video : les films et séries à voir avant qu’ils ne partent sur Disney+ Star

Star est la future catégorie de Disney+ destinée aux programmes matures, moins familiaux. Disney possédant énormément de studios, on peut s’attendre au rapatriement de nombreuses productions. Des productions, pour le moment, disponibles sur Netflix et Amazon Prime Video. Retour sur ces programmes à regarder absolument avant qu’ils ne rejoignent Star.

Star devrait récupérer les séries Marvel de Netflix – Crédit : ABC Signature/Netflix

Disney+ se veut un service de streaming accessible, mais surtout familial, au point d’expurger son catalogue. L’entreprise a dernièrement dévoilé sa feuille de route pour les années à venir, avec plusieurs films et séries. Mais face aux concurrents proposant du contenu plus mature, comme Netflix ou Amazon Prime Video, Disney+ n’a eu d’autre choix que contre-attaquer en annonçant Star, nouvelle section dédiée aux adultes.

Si son contenu n’est pas entièrement dévoilé, beaucoup de films et séries appartenant à ses studios et actuellement disponibles sur des plateformes concurrentes pourraient être rapatriés. Nous avons interrogé Disney à propos de cette éventualité. La major nous a offert une réponse laconique : « L’exclusivité des contenus sur Star peut varier d’un titre à l’autre, et est fonction des accords existants ». Il faut donc comprendre que la récupération des oeuvres se fera au cas par cas, en fonction des échéances des contrats les bloquant sur d’autres plateformes. Mais il va sans dire que Disney ne se privera pas de récupérer son exclusivité sur ses contenus, comme il avait déjà pu le faire avant le lancement de Disney+.

Aussi, avant que n’arrive l’inévitable, retour sur ces programmes à voir absolument sur Netflix et Prime Video avant leur potentielle arrivée chez Star.

A lire aussi > Amazon Prime : tarifs, vidéo, musique, partage de compte, on vous dit tout

Alien, Logan et autres films matures chez Amazon Prime Video

La franchise Alien

Tous les films Alien sont chez Prime Video – Crédit : 20th Century Studios

La franchise Alien est entièrement disponible chez Prime Video. Mais lorsque l’on sait que Disney prépare une nouvelle série, il y a fort à parier que le studio va rapatrier la quadrilogie sur Disney+, section Star.

On trouve donc, chez Amazon, Alien de Ridley Scott (1979), Aliens, le retour de James Cameron (1986), Alien³ de David Fincher (1992) et Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet (1997). Petit bonus pour les fans de la mythologie puisque les suites de la licence, qui divisent pas mal les fans, sont également disponibles. On trouve donc Prometheus (2012) et Alien : Covenant (2017) de Ridley Scott.

Logan

Logan est le dernier film sur Wolverine – Crédit : 20th Century Studios

Un rapatriement assez évident également disponible sur Prime Video : Logan (2017). Réalisé par James Mangold, il s’agit du dernier film mettant en scène le héros Marvel, Wolverine, incarné par Hugh Jackman. Un récit beaucoup plus sombre que les précédents, sorte de passage de flambeau entre Logan et X-23. De quoi se divertir devant un long-métrage estampillé Marvel beaucoup moins lisse et familial que les productions du MCU.

Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire a été largement récompensé – Crédit : Searchlight Pictures

Parmi les œuvres primées chez Prime Video qui pourraient être rapatriées chez Disney+, catégorie Star, on trouve Slumdog Millionaire (2008) de Danny Boyle. Adaptation d’un roman de Vikas Swarup, le film raconte l’histoire d’un enfant des bidonvilles, en Inde, qui devient millionnaire en participant à Qui veut gagner des millions ?. Mais les organisateurs pensent que ce dernier a triché pour remporter la mise. Une avocate décide de lui venir en aide commençant alors un dialogue, l’enfant révélant les étapes de sa vie lui ayant permis de répondre à toutes les questions. Slumdog Millionaire a été récompensé aux Oscars, Golden Globes et BAFTA.

Deadpool

Deadpool est un autre héros Marvel que les adultes adorent – Crédit : 20th Century Studios

Autre héros violent et mature de l’écurie Marvel, véritable comparse de Logan : Deadpool (2016) de Tim Miller. Ici, on parle d’un personnage de comics capable de briser le quatrième mur et s’adresse au spectateur, conscient de sa propre existence. L’occasion de gags souvent méta et d’une mise en scène ultra inventive lors des combats, Deadpool pouvant être littéralement découpé… et survivre. Un personnage incarné par Ryan Reynolds, véritable fan de l’anti-héros qui aura milité des années pour que ce film voit le jour.

Kingsman

Kingsman – Crédit : 20th Century Studios

Kingsman (2015) de Matthew Vaughn, dans les cartons de Disney, pourrait également débarquer chez Star. Ici, c’est mise en scène clinquante et costumes parfaitement taillés pour une équipe d’agents secrets britanniques. Rien à voir avec James Bond puisque le côté sérieux est rapidement mis de côté dans Kingsman. Notons que sa suite est également disponible sur Prime Video, appelée Le Cercle d’Or (2017) et toujours dirigée par Matthew Vaughn.

Des séries matures en pagaille

Buffy contre les vampires est également chez Prime Video – Crédit : 20th Century Studios

Chez Amazon Prime Video, on trouve également des séries désormais sous la coupe de Disney. On peut citer Buffy contre les vampires, crée par Joss Whedon (Avengers) et véritable objet de culte chez beaucoup. On trouve aussi Modern Family, sitcom good vibes qui plaira à ceux qui cherchent une série détente. Son of Anarchy ravira les amateurs de programmes un peu plus matures et sombres, prenant place au sein d’un gang de bikers ultra-violents.

De Nolan à The Revenant, les films Disney chez Netflix

Le Prestige

Un film de Christopher Nolan chez Disney+ ? – Crédit : Touchstone Pictures

Disney possède notamment Touchstone Pictures, à la production du Prestige (2006) de Christopher Nolan disponible sur Netflix. Un long-métrage beaucoup plus anonyme du cinéaste britannique mettant en scène Scarlett Johansson, prochainement à l’affiche de Black Widow, ou encore Hugh Jackman et Christian Bale. Le Prestige raconte l’histoire de magiciens rivaux et s’amuse à troubler les pistes grâce aux différents tours de prestidigitation. Et cerise sur le gâteau : David Bowie joue le rôle de Nikola Tesla. Autant dire un long-métrage au casting flamboyant !

The Revenant

Un long-métrage destiné à un public adulte : The Revenant – Crédit : 20th Century Studios

The Revenant (2015) de Alejandro González Iñárritu est le premier et unique film pour lequel Leonardo DiCaprio a été oscarisé comme meilleur acteur. Une histoire de vengeance dans laquelle un colon, Hugh Glass, est violemment attaqué et laissé pour mort par un ours, abandonné par ses compagnons. L’homme entreprend alors un long périple contre la rudesse d’une nature impitoyable pour se venger de celui qui l’a trahi. Un long-métrage acclamé qui pourrait bien revenir chez Disney+.

Birdman

Birdman, ou un long-métrage en plan séquence – Crédit : Searchlight Pictures

Autre long-métrage du cinéaste Alejandro González Iñárritu qui pourrait atterrir dans la catégorie Star sur Disney+ : Birdman (2014). Un long-métrage également salué et entièrement en plan séquence. On y suit Riggan Thomson, incarné par Michael Keaton qui reviendra en Batman dans The Flash, autrefois mondialement connu dans un rôle de super héros mais désormais moins populaire. L’homme tente de renouer avec sa gloire passée en montant une pièce de théâtre à Broadway, mais de nombreux obstacles se dressent sur sa route.

La série Fargo

Fargo, qui appartient désormais à FX (donc Disney), sur Netflix – Crédit : FX

Une série dont les trois premières saisons sont disponibles sur Netflix, et la quatrième sur Salto : Fargo. Adaptation télévisée du film culte des frères Coen, chaque partie aborde un récit totalement différent mais lié aux autres. La saison 1 se déroule dans les années 2000, alors qu’un tueur appelé « Lorne Malvo » commet un carnage dans le Minnesota. Une adjointe, Molly Solverson, enquête sur cette affaire. La saison 2 se déroule au même endroit, dans les années 70. On y retrouve une nouvelle tuerie, cette fois dans un restaurant, et la route de plusieurs personnages se croise, Lou Solverson, Hank Larsson, Peggy et Ed Blomquist, etc. Quant à la saison 3, toujours dans le Minnesota mais en 2010, on suit le récit de jumeaux et la venue d’une nouvelle personne mystérieuse.

Daredevil, Defenders, Punisher, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage…

Les Defenders devraient retourner chez Disney+ – Crédit : ABC Signature/Netflix

Un rapatriement vers la catégorie Star de Disney+ qui sonne comme une évidence, celui des séries Marvel détenues par l’entreprise, à savoir Daredevil, Defenders, Punisher, Iron Fist et Jessica Jones. Un groupe de super-héros beaucoup moins lisse que les Avengers, dont le prochain grand ennemi aurait été révélé par WandaVision, capable de se montrer très violents. On retrouve aussi bien Punisher et sa soif de vengeance que Daredevil, célèbre avocat aveugle qui rend justice la nuit. Des personnages qui forment la série finale, Defenders, où tous se retrouvent pour combattre une menace commune.

Star, c’est quoi, c’est disponible quand ?

Star est une nouvelle catégorie de Disney+ pour les adultes.

Star, ce n’est pas un nouveau service de SVOD, mais bien une catégorie à venir chez Disney+, le 23 février 2021 en France. Une catégorie un peu spéciale, car contrairement aux autres, très familiales, on trouve ici du contenu mature et destiné aux adultes. De quoi entrer en concurrence frontale avec Netflix ou Prime Video, qui proposent des programmes réservés aux majeurs comme The Boys pour le second service, qui mettra en scène l’Herogasm.

Star sera accessible avec une vérification de l’âge, de quoi protéger les plus jeunes à l’aide d’un contrôle parental. Avec le rachat de plusieurs groupes, Disney s’assure un catalogue déjà solide avant le lancement de la catégorie.

Notons qu’au lancement de Star, l’abonnement mensuel passera de 6,99 euros à 8,99 euros. Ceux qui sont inscrits avant cette date continueront à profiter du prix initial.