Star Wars : Pourquoi Dark Vador est-il surpris quand le corps d’Obi-Wan disparait ?

Lors de leur duel dans Star Wars : Un Nouvel Espoir, Obi-Wan Kenobi, alias Ben, et Dark Vador se retrouvent face à face pour la dernière fois. Un duel éclair, puisqu’après quelques secondes d’observation, Dark Vador assène un unique coup de sabre laser qui va terrasser son adversaire. Ainsi, Obi-Wan va rejoindre la Force, comme son maître Qui-Gon avant lui. Cependant, Dark Vador s’est montré très surpris de la disparition du corps d’Obi-Wan.

Obi-Wan face à Dark Vador dans Star Wars : Un Nouvel Espoir. Crédit : Lucasfilm.

Lors de son arrivée face à Dark Vador, Obi-Wan était prêt à se sacrifier pour rejoindre la Force. Obi-Wan savait que son influence sur le destin de la galaxie serait beaucoup plus grande en quittant son enveloppe physique, et en montrant la voie à Luke Skywalker.

Dark Vador, de son côté, n’a pas semblé comprendre la disparition du corps d’Obi-Wan. Tout simplement car ce savoir était oublié depuis longtemps, avant que Qui-Gon ne le redécouvre avant sa propre mort. Le jeune Anakin, de son côté, n’avait jamais été mis au courant que Qui-Gon était devenu un esprit de Force. C’est pourquoi le seigneur ignorait, en tout cas à ce moment précis, les raisons derrière la disparition du corps de son ancien maître.

L’esprit de Force, en apprendra-t-on plus dans la série Obi-Wan Kenobi ?

Qui-Gon, dont la maîtrise de la Force était très puissante, avait acquis auprès des prêtresses de la Force le pouvoir de devenir un esprit de Force. Qui-Gon avait donc le pouvoir, dans sa mort, de communiquer avec les vivants. C’est ainsi qu’il a mis Maître Yoda sur la piste des prêtresses de la Force. Ce savoir a donc pu se transmettre à Yoda, puis à Obi-Wan. Il se pourrait d’ailleurs qu’on en apprenne plus très bientôt au sujet de ce pouvoir.

En effet, la nouvelle série à venir de Disney, dédiée à Obi-Wan, va se dérouler après la Revanche des Sith et avant Un Nouvel Espoir, et correspond donc à la période où Obi-Wan a acquis ce pouvoir. La série va d’ailleurs réunir Ewan McGregor et Hayden Christensen, indiquant une possible nouvelle rencontre entre Obi-Wan et Dark Vador. La nouvelle série, qui sera diffusée sur Disney+, s’annonce passionnante pour les fans de l’univers Star Wars.

