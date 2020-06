Star Wars : pourquoi l’empereur Palpatine sauve-t-il Dark Vador ?

Dans Star Wars : Episode 3, Dark Vador se retrouve grièvement blessé après avoir affronté son ancien maître Obi-Wan Kenobi sur la planète Mustafar. C’est à cause des dommages qu’il a subis qu’Anakin va se retrouver habillé de son célèbre costume noir et de son respirateur qui le maintiendront en vie. Mais pourquoi Palpatine s’est-il donné autant de mal pour sauver son apprenti ?

Crédit : Lucasfilm

Si l’on en croit l’avis de l’acteur Sam Witwer, qui incarne Dark Maul dans les séries La Guerre des Clones et Star Wars: Rebels, c’est l’exemple de Dark Maul qui a convaincu Palpatine de donner une chance à Dark Vador. Alors qu’il a été découpé en deux par le sabre laser d’Obi-Wan dans Star Wars : Episode 1, Dark Maul réussit à guérir de ses blessures. Grâce à son désir de vengeance, il a survécu et revient encore plus puissant lors de la Guerre des Clones. Ce retour d’entre les morts a sans doute convaincu Palpatine que Dark Vador avait lui aussi encore un gros potentiel dont il serait dommage de se passer.

Combien coûte l’armure de Dark Vador ?

Le retour de Dark Maul a influencé le geste de Palpatine

Dans une interview de 2013, Sam Witwer évoquait cette théorie : « Ce qui est vraiment amusant à noter, c’est que Dark Maul, ayant survécu à ses graves blessures, plante la graine dans la tête de Palpatine que vous n’abandonnez peut-être pas si rapidement. ». Selon l’acteur, cette idée a fait son chemin dans la l’esprit du Seigneur Sith, et l’a poussé à sauver Dark Vador sur Mustafar. « S’ils sont morts, ou si vous pensez qu’ils ont été tués, peut-être qu’ils ne le sont pas. Peut-être qu’ils peuvent survivre, peut-être qu’ils peuvent représenter quelque chose. C’est quelque chose que nous voyons arriver, Sidious le réalise. Cela mène finalement à Dark Vador. », poursuit l’acteur.

The Mandalorian : Dark Maul serait bien dans la saison 2 parce que « c’est la voie »

Bien que le cas de Dark Vador ait pu paraître désespéré, Palpatine n’a pas abandonné son apprenti et a continué de croire en son avenir. Et Dark Sidious a eu raison. Amputé de ses membres et défiguré, Anakin Skywalker a finalement utilisé ses blessures et sa douleur pour alimenter son côté obscur et devenir un des Seigneurs Sith les plus puissants de la galaxie.

Star Wars 9 : Palpatine n’est qu’un Clone dans L’Ascension de Skywalker