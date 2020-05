The Mandalorian : Dark Maul serait bien dans la saison 2 parce que « c’est la voie »

Ray Park, l’acteur qui incarne Dark Maul dans La Menace Fantôme, a publié un post Instagram qui semble faire directement référence à la série Disney+ The Mandalorian. Il contient en effet une image du logo Sith, accompagnée de la mention : « This is the way » (« C’est la voie »), le mantra des mandaloriens qu’on entend à plusieurs reprises dans la saison 1.

Ce post a déchaîné les passions chez les abonnés de l’acteur, qui innondent les commentaires de questions sur sa signification. Park laisse cependant planer le mystère, et ne donne aucune explication. Mais qu’importe, pour les fans de The Mandalorian, c’est presque la confirmation ultime de théories qui planent depuis longtemps dans la communauté Star Wars.

Dark Maul de retour dans la saison 3 de The Mandalorian ?

Les liens entre les événements de la série The Mandalorian et le personnage de Dark Maul sont en effet nombreux. Dans le dernier épisode de la série, le grand méchant Moff Gideon apparaît avec le Sabre Noir, qui appartenait autrefois à Dark Maul. Si on sait qu’entre-temps l’arme s’est retrouvée dans les mains de Bo-Katan, la saison 2 de The Mandalorian pourrait toutefois nous offrir un flashback sur le passé du légendaire sabre et donc de son ancien propriétaire.

On sait également que la production de la série aurait recruté l’actrice Rosario Dawson, pour incarner le personnage d’Ahsoka Tano. Cette dernière a également une histoire avec Dark Maul. Dans La Guerre des Clones, les deux personnages s’affrontent en effet lors de la grande bataille pour Mandalore, qui se déroule à l’époque où Din Djarin, alias Mando, était encore enfant.

De multiples indices laissent donc penser que Dark Maul, et son acteur Ray Park, pourraient faire leur grand retour dans la saison 2 de The Mandalorian. Plus que quelques mois avant d’en savoir plus. La deuxième saison de The Mandalorian est attendue en octobre prochain sur Disney+. En attendant, ne manquez pas le 4 mai le premier épisode du documentaire sur les coulisses de la série.

