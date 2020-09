Star Wars : que sont devenus Mando et Baby Yoda pendant L’Ascension de Skywalker ?

L’Ascension de Skywalker se déroule bien longtemps après les aventures de Din Djarin et Baby Yoda dans la série Disney+ The Mandalorian. Mais les deux personnages sont sans doute encore vivants.

Qu’ont bien pu devenir Mando et Baby Yoda à l’époque de L’Ascension de Skywalker ? Les événements du dernier film de la trilogie se déroulent loin de ceux de The Mandalorian et 26 ans après ces derniers. Mais les deux héros pourraient être encore en vie.

Crédit : Disney+

Pendant L’Ascension de Skywalker, Din Djarin est sûrement âgé d’une soixante d’années. Baby Yoda quant à lui n’est qu’un adolescent, puisqu’il n’a que cinquante ans dans la série. S’il a survécu à sa carrière mouvementée de chasseur de primes, Mando approche sûrement de la retraite. Mais il pourrait aussi avoir rejoint un groupe de Mandaloriens, et qui sait, être devenu leur leader.

Baby Yoda pourrait quant à lui avoir débuté une formation de Jedi. À moins que ses nouveaux protecteurs aient décidé de le tenir à l’écart de cette vie de combattant. L’Enfant pourrait donc aussi vivre paisiblement dans une contrée de la galaxie, à l’abri de Moff Gideon, probablement déjà mort.

Une vie éloignée du conflit entre l’Empire et la Résistance

Mando et Baby Yoda ne sont pas présents ni même évoqués dans L’Ascension de Skywalker. Il est donc fort probable que les deux héros de la série Disney+ aient réussi à vivre complètement à l’écart des conflits entre la Résistance et les Siths.

Il n’y a en effet aucun lien entre The Mandalorian et L’Ascension de Skywalker. À une exception près. De nombreux fans sont effets convaincus que l’épisode dans lequel Baby Yoda utilise la Force pour soigner Greef Karga a volontairement introduit ce pouvoir encore jamais vu à l’écran. Dans L’Ascension de Skywalker, sorti en salles quelques jours après cet épisode, a en effet dévoilé cet aspect de la Force chez Rey, qui s’en sert pour soigner Kylo Ren.

Hormis cette faible connexion, volontaire ou non, le destin de Baby Yoda et de Mando pendant Star Wars 9 restera sans doute un mystère. Grâce à la présence de plusieurs personnages familiers de la franchise, la saison 2 de The Mandalorian devrait toutefois avoir des liens avec toutes les époques de la saga. Le premier épisode sera diffusé en octobre prochain sur Disney+.

Star Wars : le sabre laser des Skywalker de retour dans la saison 2 de The Mandalorian

Source : SCREEN RANT