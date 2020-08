The Mandalorian : la saison 2 aura des liens avec toutes les époques de la saga Star Wars

La saison 2 de The Mandalorian réunira des personnages issus de toutes les trilogies Star Wars et même de la série The Clone Wars. La nouvelle série à succès de Disney+ pourrait ainsi créer des liens entre toutes les époques de la saga.

Disney reste très mystérieux sur l’intrigue de la deuxième saison The Mandalorian. Mais son casting permet déjà de faire des hypothèses sur quelques-uns des liens entre la série et le reste de la franchise.

Crédit : Disney+

Il y a quelques mois, on apprenait que l’actrice Rosario Dawson avait été recrutée pour incarner Ahsoka Tano dans la nouvelle saison de The Mandalorian. Ce personnage a été introduit dans la série The Clone Wars, dont les événements se déroulent entre l’Épisode II et l’Épisode III. Dans le show animé Disney, Ahsoka fait équipe avec Bo-Katan pour affronter Dark Maul. Selon de récents bruits de couloir, cette dernière serait elle aussi au casting de la saison 2 de The Mandalorian. À l’époque de la Guerre des Clones, le héros de la série Din Djarin n’est qu’un enfant. On le découvre en effet dans des scènes de flashback de The Mandalorian, dans lesquelles ses parents le mettent à l’abri de la bataille du Siège de Mandalore.

Des références aux films, séries et jeux vidéo Star Wars

La présence d’Ahsoka Tano et de Bo-Katan dans la saison 2 de la série Disney pourrait notamment lever le mystère sur la manière dont Moff Gideon a obtenu le Sabre Noir. Celui-ci jouera en effet un rôle clé dans les futurs épisodes. Dans The Clone Wars, c’est Dark Maul qui détient la célèbre arbre mandalorienne, mais celle-ci se retrouve ensuite dans les mains de Bo-Katan dans Star Wars Rebels. L’histoire du Sabre Noir est encore pleine de mystères et pour l’expliquer, The Mandalorian pourrait même faire référence aux conflits entre les Jedi et les Mandaloriens, qu’on retrouve dans le jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic.

Enfin, le retour très attendu du célèbre Mandalorien Boba Fett tissera sans doute un lien avec une autre époque de la saga. Le personnage sera joué par l’acteur Temuera Morrison, qui a incarné Jango Fett dans les prequels et la voix de Boba dans la nouvelle version de L’Empire contre-attaque. Boba Fett reliera donc The Mandalorian aux deux premières trilogies Star Wars.

L’avenir de Star Wars sur le petit écran

Après la réception mitigée de la dernière trilogie de films, Disney mise beaucoup sur ses séries spin-off. The Mandalorian est la première d’une longue liste de shows live-action Star Wars actuellement en développement. Le studio semble donc vouloir utiliser la série de Jon Favreau pour planter les bases d’un tout un nouvel univers dans lequel les fans de la saga pourront découvrir des réponses aux questions laissées en suspens dans les trilogies.

La saison 2 de The Mandalorian sera diffusée en octobre prochain sur Disney+. Un premier trailer devrait être dévoilé au courant du mois d’août. L’écriture de la saison 3 est déjà en cours chez Disney.

Star Wars Bad Batch : une nouvelle série animée arrive sur Disney+ après Clone Wars

Source : SCREEN RANT