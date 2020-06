Star Wars : Squadrons, le nouveau jeu de combat spatial se dévoile dans un premier trailer

Crédit : Electronic Arts

Le nouveau jeu développé par le studio Motive Montréal d’Electronic Arts n’est en réalité pas celui que l’on pensait être Star Wars : Project Maverick. Si vous vous souvenez, nous nous attendions à une annonce de ce jeu au début du mois . C’est officiel, le jeu en question s’appelle Star Wars : Squadrons. Electronic Arts vient de le présenter dans un premier trailer qui nous laisse découvrir l’environnement du jeu et qui nous donne une idée du gameplay.

Star Wars : Squadrons vous place dans le cockpit d’un vaisseau spatial pour des batailles épiques

Star Wars : Squadrons est donc un jeu de combat spatial et aérien à la première personne. Bien entendu, il proposera des affrontements en multijoueur. Dix joueurs seront répartis dans deux équipes de cinq pilotes. Plusieurs modes seront disponibles. Par exemple, l’objectif principal du mode Batailles de flotte est de détruire le vaisseau principal de l’équipe ennemie. Plusieurs cartes seront jouables telles que la planète gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

Les passionnés de Star Wars, et plus particulièrement des vaisseaux spatiaux vont être ravis d’apprendre que plusieurs classes de chasseurs de la Nouvelle République et de l’Empire seront jouables. On y retrouvera notamment les X-wings, les chasseurs TIE, les A-wings, etc. D’ailleurs, il est important de noter que Star Wars : Squadrons ne s’engagera pas dans la polémique des « loot box » du modèle économique des jeux précédents (surtout Star Wars : Battlefront II). En effet, Electronic Arts a confirmé que tous les détails de personnalisation, les armes, les moteurs, les boucliers et autres seront gagnés grâce à la progression du joueur.

Un mode solo et la compatibilité VR

Enfin, Star Wars : Squadrons n’est pas qu’un jeu multijoueur. Les joueurs auront accès à un mode solo. Celui-ci leur proposera des missions en tant que pilote de la Nouvelle République et pilote de l’Empire. Pour les amateurs de pilotage spatial qui veulent s’asseoir à bord de leur vaisseau, le jeu sera compatible avec les casques VR sur PC et PS4. De plus, EA a prévu de dévoiler du gameplay à l’occasion de l’évènement EA Play Live le 19 juin à 1h du matin, heure française.

Le jeu sera disponible le 2 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One pour un prix de 39,99 €. Sur PC, il sera aussi accessible depuis les boutiques digitales : Origin, Steam et Epic Games Store. Nous ne savons pas encore s’il fera son arrivée sur les consoles next-gen.

