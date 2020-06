Star Wars : Disney publie une nouvelle carte à jour de la galaxie

Au cours de ses plus de 40 années d’existence, la franchise Star Wars n’a cessé de repousser les frontières de sa galaxie. Un nouvel ouvrage intitulé Star Wars Galaxy’s Edge: Traveler’s Guide to Batuu contient une nouvelle carte officielle détaillant les dernières évolutions.

La carte se concentre sur la localisation de Batuu, une planète spécialement inventée pour les parcs d’attractions Disneyland Resort et Walt Disney World Resort. Le livre propose en effet aux lecteurs un guide de voyage pour se rendre sur Batuu. La légende de la carte apporte des indications détaillées : « Comme vous le voyez, Batuu est dans les étendues occidentales de la Bordure Extérieure, perché au bord du connu et de l’inconnu. C’est précisément cet endroit qui a façonné l’histoire de la planète. ». Le texte poursuit avec un peu d’histoire sur Batuu, qui est aujourd’hui devenu « un carrefour d’aventures et un havre pour ceux qui préfèrent la vie dans l’ombre. ».

Une nouvelle carte détaillée de la galaxie Star Wars

Mais cette nouvelle carte ne fait pas que fournir un guide pour se rendre sur Batuu. Elle présente en effet une illustration à jour de toute la galaxie Star Wars avec ses différentes régions illustrées par des codes couleur. On ne trouve cependant toujours pas Exegol, la mystérieuse planète sur laquelle Rey et Kylo Ren retrouvent Palpatine dans L’Ascension de Skywalker. Mais selon l’utilisateur Reddit Fantha Tracks, celle-ci se situerait entre Csilla et le point d’origine de la Base Starkiller. Selon de récents bruits de couloir à Hollywood, Exegol serait d’ailleurs au cœur d’un nouveau film Star Wars.

Pour l’instant, cette carte propose la représentation la plus récente de la galaxie. L’avenir de la saga Star Wars pourrait cependant bien nous faire explorer de nouvelles contrées. Selon des sources proches des studios Lucasfilm, la prochaine trilogie signée Rian Johnson pourrait notamment intégrer de nouveaux personnages originaires de régions encore inconnues de la galaxie. En attendant de les découvrir, es fans de Star Wars repartiront dans la galaxie avec Din Djarin et Baby Yoda dans la saison 2 de The Mandalorian, qui sera lancée en octobre prochain sur Disney+.

