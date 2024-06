Star Wars Outlaws : cette technologie va sublimer le jeu sur PC, la preuve

La toute nouvelle bande-annonce de Star Wars Outlaws devrait mettre l’eau à la bouche des joueurs PC. Le jeu en monde ouvert se montre pour la première fois avec le DLSS 3.5 de NVIDIA activé et c’est sublime.

Après deux très bons opus de Star Wars Jedi parus ces dernières années, les fans de la licence de SF vont pouvoir se plonger dans Star Wars Outlaws dès le 30 août prochain. Le jeu de Massive Entertainement vous laissera explorer un immense monde ouvert dans la peau de Kay Vess, une jeune voleuse.

Les différentes bandes-annonces de Star Wars Outlaws laissent déjà entrevoir que le titre sera magnifique sur PS5, Xbox Series et évidemment sur PC. Bonne nouvelle, une technologie de NVIDIA va même sublimer le titre sur ce dernier support.

Star Wars Outlaws se montre avec le DLSS 3.5 de NVIDIA activé, c’est sublime

Star Wars Outlaws fait parler de lui de plus en plus régulièrement. Après le trailer de l’histoire publié par Ubisoft il y a quelques semaines, NVIDIA vient de partager une bande-annonce inédite du jeu avec le DLSS 3.5 activé, confirmant que la technologie serait compatible avec Star Wars Outlaws.

Rappelons que le DLSS 3.5 permet d’augmenter significativement la fréquence d’images et la qualité des graphismes grâce à l’intelligence artificielle. La vidéo compare différents décors de Star Wars Outlaws avec le DLSS 3.5 activé et désactivé. La reconstruction de rayons exploitant l’IA pour améliorer l’éclairage est bien de la partie et fait son effet.

La technologie parvient à magnifier les environnements présentés dans la vidéo en perfectionnant les reflets, rendant l’éclairage plus réaliste et le contraste optimal. Les joueurs qui comptent prendre Star Wars Outlaws sur PC devraient apprécier leur expérience avec le DLSS 3.5 activé.

Évidemment, il faudra plus que de beaux graphismes au jeu pour rencontrer un succès critique au moment de sa sortie. Si Star Wars Outlaws offre une grande liberté, une histoire accrocheuse et un contenu généreux aux fans de la licence, le pari sera réussi.