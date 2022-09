Star Wars : un « faux » Mace Windu sème le trouble chez les fans

Crédit : Lucasfilm

Samuel L. Jackson se taille une place dans toutes les grosses franchises. Éternel Nick Fury du MCU, l’acteur incarne également Mace Windu dans la prélogie Star Wars ! Un rôle que l’homme se voit bien reprendre, bien plus qu’obtenir plusieurs Oscars. Une rumeur parle même d’une série à venir sur Disney+ même si Lucasfilm n’a rien commenté. En attendant un possible comeback, les fans s’échinent à retrouver le « faux » Mace Windu. Mais qu’est-ce que cette histoire ? Explications.

Un figurant ou la doublure officielle de Samuel L. Jackson ?

Avec trois trilogies, des séries, romans, comics et autres jeux vidéo, les fans peuvent parler des heures de Star Wars. On pourrait croire que toutes les conversations ont déjà eu lieu et pourtant… Dans la prélogie, les spectateurs découvrent un Jedi qui porte exactement la même tenue que Mace Windu. Si certains arguent (à raison) que tous les noirs ne sont pas Mace Windu, d’autres apportent un contre-argument.

Le fait que la personne à l’écran se tient aux côtés des autres membres du Conseil Jedi. Mais surtout, cette scène de parade a été tournée dans les studios Leavesden après le tournage principal. La foule se compose de figurants locaux.

Sur Reddit, les fans pensent que Samuel L. Jackson n’était peut-être plus disponible à ce moment. Peut-être que sa doublure officielle a pris sa place ou un figurant noyé dans la foule. Suffisamment pour que les spectateurs ne remarquent rien ? Pas vraiment !

Du côté des fans, on préfère en rire : « Quelqu’un a la feuille d’appel pour cette journée ? ».

La prélogie cartonne toujours autant

Si Mace Windu plaît autant aux fans, c’est que la prélogie profite d’une grosse réhabilitation. La preuve avec le succès de la série Obi-Wan Kenobi qui signe le retour d’Ewan McGregor et Hayden Christensen. Si beaucoup veulent revoir le Jedi incarné par Samuel L. Jackson, il faudra que Lucasfilm trouve un bon retournement de situation. Après tout, Palpatine a tué le personnage…

Source : WGTC