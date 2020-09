Star Wars : Mace Windu, de retour dans une série Disney+ ?

Mace Windu, de retour dans une série Disney+ ? – Crédit : Lucasfilm

L’empire Star Wars s’étend sans relâche depuis que Lucasfilm est entre les mains de Disney. Après une première prélogie réussie commercialement, et l’introduction de personnages comme Rey, qui aurait pu être liée à Obi-Wan, le studio s’intéresse désormais aux séries. L’une déjà diffusée, The Mandalorian, avec une date pour la saison deux et des photos dévoilées, et l’autre, encore en production, s’intéressant à Obi-Wan Kenobi, de nouveau incarné par Ewan McGregor. Et aujourd’hui, LRM nous apprend qu’un autre Jedi, présent dans la prélogie, aurait droit à son spin-off sous forme de série : Mace Windu, joué par Samuel L. Jackson.

Samuel L. Jackson pourrait signer son retour

C’est une rumeur qui reste à prendre avec des pincettes : celle du développement d’une série sur Mace Windu, destinée à Disney+. Une rumeur partagée par LRM, expliquant qu’un jeune acteur serait engagé pour incarner le personnage dans ce qui prendrait la forme d’un préquel aux événements de la prélogie. L’intrigue reviendrait sur les jours précédant l’appartenance de Mace Windu au Conseil Jedi.

En revanche, LRM explique que Samuel L. Jackson serait impliqué dans le projet, et pourrait donc incarner une version plus ancienne du Jedi. Il n’est pas impossible que Mace Windu ait survécu, ce dernier s’étant fait couper la main avant d’être électrocuté par Palpatine et être projeté, au loin, dans La Revanche des Sith. Le corps du Jedi n’étant pas montré, ce dernier pourrait bien avoir pu en réchapper (mais lourdement handicapé ?).

LRM précise néanmoins que l’idée serait simplement discutée, sans plus de concret, et que si Mace Windu avait survécu, Yoda aurait été capable de le savoir. Disney devrait donc trouver une explication scénaristique.

Le retour d’anciens grands noms de Star Wars

Disney+ développe, officiellement, une série Obi-Wan – Crédit : Lucasfilm

Disney semble déterminé à jouer la carte nostalgique avec le retour de plusieurs personnages cultes de Star Wars, et leurs interprètes. D’abord, avec la série Obi-Wan Kenobi, dans lequel Ewan McGregor jouera de nouveau le cultissime Jedi.

Du côté de The Mandalorian, c’est Temuera Morrison qui reviendra en Boba Fett, après avoir incarné Jango Fett dans L’Attaque des clones.

Disney+ fait figure de terrain fertile pour développer l’univers Star Wars tout en faisant revenir d’anciens acteurs. La dernière trilogie s’était également permise le retour de Mark Hamill en Luke Skywalker, ou encore Carrie Fisher en Leia Organa, et Harrison Ford en Han Solo.

Dans l’univers Star Wars, il reste toujours une place pour les come-back !

Source : LRM