Star Wars : voici le plus gros défaut d’Obi-Wan Kenobi

Pétri de qualités et de puissance, Obi-Wan a toutefois tendance à mentir. Une mauvaise habitude que l’on observe dans sa série et dans Un Nouvel Espoir.

Obi-Wan Kenobi © Disney

Très attendue, la série Obi-Wan Kenobi fait un carton sur Disney+. Elle permet de combler le vide narratif qui subsistait entre l’épisode III et l’épisode IV. Et d’en apprendre donc plus sur le Jedi en exil. La série révèle par exemple qu’Obi-Wan a un frère. Elle continue en outre de tisser la personnalité de Kenobi qui n’hésite pas à s’arranger avec la réalité.

Obi-Wan mythomane ? Souvenez-vous dans Un Nouvel Espoir. Le vieux Jedi ment à Luke sur la sombre identité de son père. Kenobi lui assure que ce dernier était un valeureux Jedi qui a été tué par Dark Vador. Métaphoriquement parlant, on peut considérer que le côté obscur a dévoré Anakin. « Lorsque c’est arrivé, l’homme de bien qu’était ton père est mort. Donc, ce que je t’ai dit était vrai, mais d’un certain point de vue ».

Star Wars : des mensonges pour protéger les jeunes Skywalker

Le bien-fondé de l’attitude d’Obi-Wan peut-être débattu. Celui-ci estimait que tout révéler d’un coup à Luke l’aurait probablement braqué voir effrayé, anéantissant l’espoir d’en finir avec les Sith. Mais les faits sont là : Kenobi n’a pas hésité à lui mentir. Et il n’en est pas à son coup d’essai, comme nous l’apprend la série Disney+ (attention spoilers).

Le troisième opus met en scène le Jedi et la jeune Leia en cavale. Ils adoptent ainsi de fausses identités, se faisant passer pour père et fille. Face à des Stormtroopers, Obi-Wan se trompe toutefois et appelle Leia par son vrai prénom. Pour rattraper le coup, il explique aux soldats impériaux que « Leia » n’est autre que le nom de la mère de la petite et qu’il traverse une période difficile depuis son décès.

« Parfois quand je regarde le visage de Luma, je vois le visage de sa mère. Elle nous manque beaucoup », assure Kenobi. De quoi flouer les Stormtroopers suspicieux mais pas Leia qui lui demande ensuite : « Vous la connaissez ma vraie mère, n’est-ce pas ? » Obi-Wan s’enferme ensuite dans son mensonge : « J’ai inventé une histoire ». Leia n’est toutefois pas dupe, accusant le Jedi de lui mentir. Ce dernier a agi de la sorte pour la protéger, la fillette étant une menace (et donc une cible) pour l’Empire. Mais son attitude est toutefois critiquable, chaque enfant étant en droit de connaître sa véritable ascendance.