Steam : ce jeu apprécié devient définitivement gratuit

Sur Steam, certains jeux finissent par devenir gratuits. C’est notamment le cas de Greenhouse: Schism, une pépite d’action-aventure en plateforme 2D que vous pouvez désormais télécharger sans débourser le moindre centime.

Le catalogue de Steam est très dense. On y retrouve notamment une kyrielle de jeux gratuits qui méritent largement le détour. Certains titres payants finissent même par adopter le modèle free-to-play pour des raisons diverses. Comme Greenhouse: Schism, un jeu d’action-aventure en plateforme 2D sorti en 2025 qui était proposé au tarif de 7 dollars.

Le studio indépendant Volpanic! a finalement décidé de le rendre gratuit, citant les mauvaises ventes comme raison principale de ce changement. “Le jeu ne s’est pas bien vendu et je prendrais plus de plaisir à voir quelqu’un y jouer qu’à le voir l’acheter”, a-t-il notamment indiqué. Vous pouvez ainsi vous laisser tenter sans investir vos précieux deniers.

Greenhouse: Schism devient gratuit sur Steam

Mais de quoi parle-t-on précisément ? Dans Greenhouse: Schism, vous explorez la mystérieuse forêt d’Acri, hautement chargée en magie. Jadis, cette région sacrée avait permis d’instaurer une ère de paix entre les cinq Covens, favorisant la coopération grâce à son abondance de mana. Derrière cette harmonie apparente se cache toutefois un sombre secret ; un équilibre fragile que vous découvrirez en vous enfonçant toujours plus profondément dans la forêt.

Concernant le gameplay, Greenhouse: Schism met notamment l’accent sur l’exploration et les combats. Au fil de votre progression, vous débloquez de nouveaux sorts qui améliorent vos capacités offensives et ouvrent l’accès à des zones jusque-là inaccessibles. L’aventure prend corps dans six environnements distincts, chacun renfermant des secrets à découvrir et un affrontement de boss. Une fois l’histoire terminée, il est possible de se frotter au mode New Game+ nettement plus exigeant.

Vous pouvez donc récupérer ce jeu gratuitement en vous rendant sur sa fiche Steam. Dernièrement, le jeu de survie roguelike Prologue: Go Wayback est également passé en free-to-play après avoir été disponible en accès anticipé. Les joueurs qui l’avaient acheté peuvent désormais se faire rembourser.