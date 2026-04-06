Bon plan sur Steam : 3 jeux gratuits à garder définitivement

Steam propose de nombreux jeux gratuits. Encore faut-il savoir où chercher dans l’immensité du catalogue de la plateforme. Voici trois titres offerts qui valent le détour.

Les gamers aiment s’aventurer sur des terres vidéoludiques encore inexplorées, d’autant plus quand ils n’ont rien à payer. La plateforme Steam regorge notamment de jeux gratuits qu’il est possible de récupérer sans aucune contrepartie. Découvrez ci-dessous une nouvelle sélection qui devrait contenter les joueurs économes.

Off Course est un jeu d’aventure / puzzle en 3D où la manipulation du temps est au cœur du gameplay. Coincé dans une boucle temporelle, vous devez progresser à travers différentes zones d’énigmes à bord d’un navire pirate pour le sauver de sa perte. Vous contrôlez trois pirates différents, chaque action réalisée étant enregistrée puis rejouée ; il faudra ainsi coopérer avec vos “versions passées” pour résoudre les puzzles.

Them’s Tale, Beat Survival et Off Course sont gratuits sur Steam

Autre titre disponible gratuitement : Them’s Tale – The Road To Her (premier volet de la série Them’s Tales). Il s’agit d’un jeu d’aventure narratif à la première personne, teinté d’horreur psychologique. On y suit Emily, en route vers Maplehill pour rendre visite à son amie Rachel. Mais ce qui aurait dû être une simple sortie se transforme rapidement en expérience troublante. Le gameplay repose surtout sur l’exploration et le storytelling, avec une narration linéaire, plusieurs points de vue, une bande-son immersive et une esthétique façon films VHS.

Dans un registre opposé, Steam offre aussi Beat Survival, un jeu d’action-RPG de survie en pixel art qui vous plongera au cœur d’un monde ouvert menaçant. Vous devrez lutter pour votre vie dans un environnement infesté de zombies, d’animaux sauvages et de survivants hostiles. Tout ennemi tué peut se transformer en zombie, faisant croître la menace au fil du temps.

Pour résumer, le jeu mêle combats, exploration, fabrication et gestion de ressources. Il faudra fouiller des bâtiments abandonnés, fabriquer des armes et des outils mais aussi débloquer des compétences. Jouable en solo ou en coopération locale à deux, Beat Survival propose plusieurs niveaux de difficulté. Des véhicules permettent également d’explorer le monde particulièrement vaste où vous devrez vous adapter constamment à l’évolution de la météo.