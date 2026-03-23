Steam : un jeu de tir gratuit est disponible mais il faut se dépêcher

Steam offre un jeu de tir et de plateforme en 2D avec une touche de Metroidvania jusqu’au 25 mars. Il vous reste donc encore un peu de temps pour profiter de cette offre éphémère mais il ne faut pas trop traîner.

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Comme l’Epic Games Store, Steam propose régulièrement des cadeaux à ses utilisateurs. En étant à l’affût, vous garnirez ainsi votre ludothèque sans dépenser le moindre euro. En ce moment, vous avez jusqu’au 25 mars (18 heures) pour mettre la main sur Narvas. Il ne s’agit pas d’un essai gratuit : le shooter développé par Stranga Games et TommahGames restera vôtre pour la vie si vous le récupérez à temps.

Dans ce jeu de tir à défilement horizontal, vous incarnez Mace, un jeune pilleur d’épaves qui doit sauver sa colonie de l’extinction. Fraîchement promu au Département de collecte des ressources des colonies Narvas, il reçoit l’ordre d’infiltrer des planètes lointaines et dangereuses afin d’y récupérer des ressources, lesquelles permettront d’assurer la survie de son peuple en perdition.

Steam offre le shooter Narvas pendant deux jours

Accompagné de votre fidèle compagnon robotique Toby, vous devrez explorer des environnements extraterrestres aussi hostiles que mystérieux. La maîtrise des déplacements est notamment au cœur du gameplay. Face aux ennemis, il faudra user de sauts muraux, d’esquives, de sprints ou encore de téléportations tactiques pour arriver à vos fins. Mace aura également à sa disposition un arsenal puissant et des compétences spéciales qui s’amélioreront au fil de la progression.

L’aventure ne se vit pas forcément en solitaire : Narvas peut aussi se jouer en coopération locale, ce qui permet à un second joueur de vous rejoindre sur le même écran pour des fusillades encore plus dynamiques. Outre les combats, le titre intègre aussi quelques mécaniques de puzzle et d’exploration, obligeant à utiliser les capacités de Toby pour débloquer des passages étroits ou pirater des systèmes sécurisés.

Habituellement vendu aux alentours de 9 €, Narvas est disponible gratuitement sur Steam. Après la date fatidique, il redeviendra payant.