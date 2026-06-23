Steam offre ce gros jeu et rembourse tous les joueurs l’ayant acheté

Après plusieurs mois en accès anticipé, ce jeu de survie est désormais disponible gratuitement sur Steam. Le studio a mis fin à son développement, décidant de rembourser les joueurs qui l’avaient acheté avant son passage en free-to-play.

Sur Steam, les jeux en accès anticipé à prix réduit permettent aux joueurs de découvrir un titre avant sa sortie officielle. Pour les studios, c’est un moyen de lever des fonds et d’obtenir des retours permettant d’affiner le développement. Mais l’accès anticipé n’offre aucune garantie, certains projets étant abandonnés au fil de l’eau.

Prologue: Go Wayback! est un jeu de survie roguelike créé par PlayerUnknown Productions. Dans ce titre, la nature est générée de manière procédurale, ce qui signifie que vous devrez vous adapter à un nouveau terrain, à une nouvelle météo et à de nouveaux événements à chaque partie. Disponible en accès anticipé depuis le 20 novembre 2025, il a continué à être développé jusqu’au 3 juin, date à laquelle le studio a annoncé une restructuration.

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Prologue: Go Wayback est devenu gratuit sur Steam après son accès anticipé

Conséquence, le développement de Prologue: Go Wayback a été stoppé. Dans la foulée, le studio a annoncé le déploiement de la dernière mise à jour, la fin de l’accès anticipé et la gratuité du jeu pour tous. Les personnes l’ayant acheté peuvent désormais se faire rembourser, quelle que soit la date d’achat ou leur temps de jeu.

Prologue: Go Wayback a été salué par les testeurs pour son système de génération procédurale, son atmosphère sombre et captivante et sa difficulté élevée. Parmi les critiques récurrentes, plusieurs joueurs ont pointé la configuration demandée. Il serait en effet difficile de faire tourner convenablement ce jeu sans un PC très performant.

PlayerUnknown Productions laisse toutefois Prologue: Go Wayback! ouvert au modding. Une communauté active pourrait ainsi enrichir l’expérience, corriger certaines lacunes et ajouter de nouveaux contenus au fil du temps. Si rien ne garantit pour l’instant qu’il bénéficiera d’une seconde vie, le jeu a bel et bien rejoint la longue liste des free-to-play sur Steam.