Steam Deck : cette fonctionnalité très pratique va faire plaisir aux joueurs

Les premières commandes de Steam Deck devraient être honorées le mois prochain. Dans l’attente, Valve a confirmé que la console serait dotée d’une fonctionnalité bien pratique. Les joueurs pourront sauvegarder leur partie en cours et la reprendre sur un autre appareil.

Le Steam Deck – Crédit : Valve

Les joueurs qui ont commandé la machine de Valve trépignent d’impatience. Bonne nouvelle, les premières livraisons de Steam Deck sont prévues pour fin février. Et le constructeur vient de confirmer l’existence de la fonctionnalité Dynamic Cloud Sync. Son principe ? Les joueurs pourront sauvegarder leur partie dans le cloud et continuer leur progression sur leur PC ou sur un autre Steam Deck. Et cela fonctionnera même si vous mettez votre console en veille sans quitter le jeu. Plutôt pratique, n’est-ce pas ?

Lorsque vous réactiverez par la suite votre Steam Deck, la progression réalisée sur l’autre appareil sera également prise en compte. Notez toutefois qu’il faudra activer la synchronisation dynamique avec le cloud pour en profiter. Dans le cas contraire, Steam gardera tout de même en mémoire votre dernière progression.

« Si une personne met son Steam Deck en veille alors que le jeu s’exécute toujours et qu’elle tente de reprendre sa partie sur un autre appareil, Steam lui demandera de retourner fermer le processus sur son Deck ou bien de continuer la partie sans la dernière progression réalisée », détaille Valve sur son site.

Steam Deck : Valve mise sur la sauvegarde dans le cloud

Par ailleurs, Valve souligne que les développeurs devront activer manuellement le Dynamic Cloud Sync dans leurs jeux. Il est ainsi probable que la fonctionnalité ne soit pas disponible sur tous les titres dans un premier temps. Pour que tout cela fonctionne, il faudra évidemment être connecté à Internet. Alors que la sortie se rapproche, nous connaissons déjà l’identité de certains jeux totalement optimisés pour le Steam Deck. Death Stranding, Psychonauts 2, Castle Crashers, Mad Max, Rogue Legacy et Total War: Warhammer II pourront notamment tourner sans fioritures, pour ne citer qu’eux.

Outre les performances dantesques promises par le constructeur, on espère que la console n’aura pas de problèmes de joysticks comme sur la Nintendo Switch. Valve assure en tout cas avoir travaillé activement pour éviter à tout prix le drift sur le Steam Deck.

Source : Valve