Steam Deck : Valve dit quand vous recevrez votre console

Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui ont commandé le Steam Deck : selon Valve, les premières consoles seront bel et bien livrées dès la fin du mois de février 2022. Allez, plus qu’un mois à attendre !

« pics or it didn’t happen » Valve démontre que la production de Steam Deck se porte bien en image © Valve

Si vous avez réussi à commander un Steam Deck, vous allez être servis : selon Valve, les consoles portables seront bel et bien expédiées dès la fin du mois de février 2022. Et en cette période de pénuries de puces, de cartes graphiques, de voitures et de motos neuves ou de consoles de neuvième génération, ce n’est pas rien. D’autant plus que la pénurie de PS5 et de Xbox Series devrait perdurer en 2022, selon AMD et Phil Spencer.

Les livraisons de Steam Decks commenceront bien à la date prévue

C’est dans un post de blog sur steamcommunity.com que Valve a confirmé l’information. « Tout d’abord, les livraisons de Steam Decks commenceront bien à la date prévue » précise l’entreprise. « En dépit de la pandémie mondiale et des problèmes d’approvisionnement et d’acheminement, il semble que nous serons en mesure de commencer les expéditions dès la fin du mois de février » ajoute-t-elle. À ce sujet, vous pouvez vérifier votre statut de réservation du Steam Deck ici.

Valve précise qu’elle est également en train d’examiner la compatibilité de l’intégralité du catalogue Steam avec le Steam Deck. Après son évaluation (fluidité, affichage et prise en charge du système, etc.), chaque jeu reçoit une étiquette de compatibilité, qui s’affichera sur Steam lorsque vous parcourrez votre bibliothèque ou le magasin Steam en quête de jeux compatibles. Quatre catégories ont été pensées :

Compatible : le jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck.

: le jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck. Jouable : le jeu fonctionne sur Steam Deck, mais une configuration manuelle peut être nécessaire pour y jouer.

: le jeu fonctionne sur Steam Deck, mais une configuration manuelle peut être nécessaire pour y jouer. Non pris en charge : ne fonctionne pas avec le Steam Deck.

: ne fonctionne pas avec le Steam Deck. Indéterminé : pas encore vérifié par Valve.

En parlant de jeux, sachez que Valve serait en train de développer un jeu exclusif pour le Steam Deck. A priori, il s’agirait d’un FPS et RTS coopératif qui servirait à démonter les performances de la console portable. Il paraîtrait qu’il sera basé sur la franchise Half-Life, et que sa sortie ne serait pas pour tout de suite.

En outre, Valve indique avoir déjà envoyé « des centaines » de kits dédiés aux développeurs, avec pour objectif de continuer à en expédier. Et si vous hésitez encore à l’acheter, sachez que nous avons déterminé s’il était possible de monter une configuration PC similaire au Steam Deck à un tarif équivalent.

