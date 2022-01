Steam Deck : on connaît la première salve de jeux optimisés, jouables et non-supportés

Le Steam Deck – Crédit : Valve

Attendu initialement en décembre, le Steam Deck a finalement du retard à l’allumage. Les joueurs ayant pu le précommander ne le recevront qu’à partir du mois de février. La machine pourra faire tourner nombre de jeux présents dans le catalogue Steam. Mais tous ne seront pas logés à la même enseigne. De nouvelles informations à ce sujet viennent d’ailleurs tout juste de nous parvenir.

Souvenez vous, Valve avait lancé un programme de vérification visant à éprouver la compatibilité des jeux Steam avec le Steam Deck. Une fois chose faite, le magasin Steam était censé affiché un badge sur les fiches de jeux, dans un souci de transparence. Voici les mentions que l’on pourra voir : « compatible », « jouable », « non pris en charge » ou « indéterminé ».

Steam Deck : tous les jeux ne seront pas optimisés pour la console

Des utilisateurs du subreddit Steam Deck ont repéré des premières mises à jour sur le site SteamDB mais pas encore sur l’interface Steam. En l’occurrence, 67 jeux ont d’ores et déjà été auréolés d’un statut de compatibilité. 39 sont notamment parfaitement fonctionnels. En revanche, 23 sont considérés seulement comme « jouables » et 5 ne sont tout bonnement pas pris en charge. Parmi ces derniers, on retrouve quatre titres VR et le jeu Persona 4 Golden.

Pour cocher toutes les cases, un jeu doit être pleinement compatible avec les commandes de la console et déployer un clavier quand le contexte l’exige. Qui plus est, il doit être capable d’afficher la définition par défaut de la machine (1280 × 800 pixels). Il faut également que le texte apparaissant à l’écran soit totalement lisible. Les titres doivent enfin fonctionner nativement avec SteamOS ou Proton (la surcouche de compatibilité permettant de faire tourner des jeux basés sur Windows).

Steam Deck : les titres 100 % compatibles

Aliens: Fireteam Elite

Ape Out

Castle Crashers

Celeste

Circuit Superstar

Cuphead

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Death Stranding

Death’s Door

Dishonored

Final Fantasy

Guacamelee! 2

Gunfire Reborn

Hollow Knight

Hot Wheels Unleashed

Into the Breach

Mad Max

Manifold Garden

Mark of the Ninja: Remastered

NieR:Automata

Noita Portal 2

Psychonauts 2

RAD

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain

Rogue Legacy

Sable

Scarlet Nexus

Sekiro: Shadows Die Twice

Super Mega Baseball 3

Tetris Effect: Connected

The Binding of Isaac: Rebirth

The Messenger

Total War: Warhammer II

Tunche

Webbed

Steam Deck : les titres jouables

Among Trees

Black Skylands

Bravely Default II

Cats in Time

Cookie Clicker

Crypt of the NecroDancer

Dyson Sphere Program

Factorio

Farming Simulator 19

Inscryption

Plants vs. Zombies: Game of the Year

RimWorld

Rise of the Tomb Raider

Season of Mystery : The Cherry Blossom Murders

Slay the Spire

Stormworks: Build and Rescue

Subnautica

Swords of Legends Online

The Witcher 3: Wild Hunt

Tomb Raider

Tribes of Midgard 2

Valheim

War Thunder

Steam Deck : les titres non pris en charge

Arizona Sunshine

Budget Cuts

Job Simulator

Persona 4 Golden

theBlu

Cette liste est évidemment non-exhaustive, Valve s’attelant à passer en revue les titres de son catalogue pour éprouver leur niveau de compatibilité. On a en tout cas hâte de tester le Steam Deck, sa configuration promettant de belles performances.

Source : Rock Paper Shotgun